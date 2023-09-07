Дети заключенных женщин будут жить вместе с мамами в колонии до четырех лет

Некоторые из женщин, совершивших преступления, сидят за решеткой вместе со своими детьми, пока тем не исполнилось трех лет. Руководитель благотворительного фонда «Протяни руку», который занимается помощью заключенным, Наталья Костина заявила сайту «Страсти», что теперь возраст малышей, кто может жить с мамой, повысили до четырех лет.

Сама Костина считает, что чем больше ребенок находится вместе с матерью, тем лучше. Правда, здесь стоит рассматривать сторону малыша. По словам Натальи, в три года дети уже осознают, где находятся.

Одной из программ благотворительного фонда является проект «Жизнь за периметром», в рамках которого таких малышей вывозят за пределы колонии, чтобы потом, на свободе, им было проще социализироваться.

«Вот он выехал, что он видит в колонии? Он видит колючую проволоку, он видит собак и людей в форме, и все. Когда мы вывозим его оттуда, он понимает, что есть кошки, козы, курочки, гуси, коровки», – пояснила Наталья Костина.

Она уверена, что в четыре года дети уже могут поинтересоваться, почему им нельзя выехать в город, когда захочется, «сегодня, завтра».

«Понятно, что после трех лет такие вопросы могут возникать. Поэтому мы будем работать по ситуации, как-то придется отвечать», – прокомментировала Наталья.

При этом Костина отмечает, что благодаря совместному проживанию между мамой и ребенком возникает некая сплоченность. Женщина понимает, что, когда она выйдет на волю, ей придется отвечать уже не только за себя. У нее появляется стимул не свалиться обратно «в пропасть», а найти работу, жилье.

Так, у каждой женщины перед освобождением спрашивают, готова ли она взять на себя ответственность и уйти с ребенком. И, как утверждает руководитель благотворительного фонда, все отвечают, что справятся, никто не отказывается от своего малыша.

Подробнее о том, чем занимается фонд «Протяни руку» и какую помощь оказывает женщинам и подросткам, читайте в нашем материале.