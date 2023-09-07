Дети системы: как растут малыши в домах при исправительных колониях

Руководитель благотворительного фонда «Протяни руку» Наталья Костина рассказала в беседе с порталом «Страсти», как растут дети заключенных женщин. По ее словам, из колоний малышей вывозят в город: в цирк, зоопарк, торговый центр. Это необходимо для лучшей социализации на свободе.

Она утверждает, что детей, которые живут в домах при исправительных учреждениях, точно нельзя назвать Маугли, так как сотрудники колонии много вкладывают в их развитие и даже работают с ними по методике Монтессори (педагогическая система, предложенная в первой половине XX века итальянским педагогом и врачом Марией Монтессори, прим. «Страсти»).

К тому же ребенок заключенной женщины знает, как устроен остальной мир. В рамках одной из программ фонда, которая называется «Жизнь за периметром», волонтеры вывозят детей за пределы колонии, в цирк, зоопарк, чтобы потом, на свободе, ребенку было проще социализироваться.

«Был такой случай очень интересный: малыша первый раз вывозили на такое мероприятие. Его выводят, и он начинает рыдать, потому что стоит автобус, и он не понимает, что это за зверь такой, не подходит к нему», – делится Наталья Костина.

Водитель вместе с воспитателем уговаривали ребенка 20 минут, чтобы он сел, и все же смогли сделать это. А когда малыш приехал, то уже маме пытался рассказать, что он успел увидеть, и на следующую экскурсию бежал впереди всех.

Также Наталья Костина добавила, что такие ребятки – это дети системы. Они воспитанные и приучены к порядку.

Однажды волонтеры фонда повезли малышей в торговый центр, в детскую комнату.

«Там тоже наши детки отличились. Остальные играют, все разбрасывают, а наши берут и складывают на полочки», – отметила она.

При этом в колонии у них есть много воспитателей, которые периодически меняются.

Руководитель фонда считает, что совместное проживание заключенной женщины и ее ребенка – это абсолютно правильное решение. Оно порождает сплоченность и создает крепкие узы между мамой и малышом.

«…И для матери это хорошо, когда она, допустим, сидит с малышом до трех лет, то понимает, что это ее ребенок, ей придется выйти на волю и отвечать уже не только за себя, но и за него», – заключила Наталья.

Подробнее о том, чем занимается фонд «Протяни руку» и какую помощь оказывает женщинам и подросткам в колониях, читайте в нашем материале.