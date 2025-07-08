Дети не играют существенной роли: Жорин рассказал, что жена Мерзликина вряд ли получит большую долю после развода

Актер Андрея Мерзликин развелся с женой Анной в День любви, семьи и верности. У пары есть четверо детей, трое из которых — несовершеннолетние. Сайт «Страсти» решил выяснить, как бывшие супруги поделят общее имущество, если дело дело дойдет до суда, и обратился за комментарием к адвокату Сергею Жорину.

Несмотря на то что Анна растит трех несовершеннолетних детей, на долю сверх половины ей рассчитывать не стоит. По словам Жорина, если у супругов не было брачного договора, то все имущество делится поровну. Дети никаким образом не участвуют в разделе. Если дело дойдет до суда, то инстанция, конечно, учтет наличие детей, но в плане распределения.

Например, если у супругов одна большая квартира и несовершеннолетние остаются с мамой, то жилье может достаться Анне. Однако половину стоимости недвижимости все равно придется вернуть отцу. Либо, по словам адвоката, ее можно компенсировать каким-либо другим способом.