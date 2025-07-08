Дети не играют существенной роли: Жорин рассказал, что жена Мерзликина вряд ли получит большую долю после развода
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Актер Андрея Мерзликин развелся с женой Анной в День любви, семьи и верности. У пары есть четверо детей, трое из которых — несовершеннолетние. Сайт «Страсти» решил выяснить, как бывшие супруги поделят общее имущество, если дело дело дойдет до суда, и обратился за комментарием к адвокату Сергею Жорину.
Несмотря на то что Анна растит трех несовершеннолетних детей, на долю сверх половины ей рассчитывать не стоит. По словам Жорина, если у супругов не было брачного договора, то все имущество делится поровну. Дети никаким образом не участвуют в разделе. Если дело дойдет до суда, то инстанция, конечно, учтет наличие детей, но в плане распределения.
Например, если у супругов одна большая квартира и несовершеннолетние остаются с мамой, то жилье может достаться Анне. Однако половину стоимости недвижимости все равно придется вернуть отцу. Либо, по словам адвоката, ее можно компенсировать каким-либо другим способом.
В законе есть формулировка, которую можно трактовать по разному. Звучит она так: суд может отступить от принципа равенства с учетом интересов несовершеннолетних детей. Но, как правило, суд не отступает от принципа равенства. Это отступление может выглядеть следующим образом: например, у супругов есть две квартиры — 90 и 100 квадратных метров, и суд распределит их так, что мать с детьми может получить квартиру площадью больше, чем муж.
Сергей Жорин
адвокат
Ранее Андрей Мерзликин прокомментировал новость об измене после расставания с женой. Он назвал подобные сообщения фейками.