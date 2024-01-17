«Дети —это счастье»: воспитывающий двух дочерей Владимир Сычев готов стать многодетным отцом

Актер Владимир Сычев намекнул, что может стать многодетным отцом. В интервью порталу «Страсти» он признался, что обсуждает с женой возможное пополнение и они очень хотят сына.

Еще три года назад звезда «Физрука» признавался, что хочет еще одного ребенка. Сейчас артист воспитывает двух дочерей, но ему бы хотелось узнать, какого быть папой мальчика. Но и от третьей девочки Владимир бы не отказался.

«У меня две дочки и жена, можно сказать, как третья дочка. И мы даже как-то смеялись, я помню: у нас была няня, домработница и даже садовник-женщина. Это как в том анекдоте — когда вырасту, все деньги буду на баб тратить. Так и получилось, жена, теща и две дочки. Поэтому до третьей-то нам одной не хватает, и я бы с удовольствием, просто поздновато уже. А так, да, дети —это счастье», - поделился Сычев.

В новогодние праздники артист отправился с женой на отдых, на котором они как раз вновь вернулись к теме третьего ребенка. Супруги сходятся во мнении, что все-таки хотят мальчика.

«Сидели и говорили как раз, что хотелось бы, конечно, сына, посмотреть, какого это. Но возраст уже. И сейчас от вашего вопроса прям дежавю. Хотелось бы, хотелось бы. А там не знаю, что уж», - рассказал Владимир.

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