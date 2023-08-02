Детектив Лев Кубис назвал один случай, когда невозможно составить историю рода

Генеалог и детектив Лев Кубис, занимающийся созданием семейного древа, поиском сослуживцев, одноклассников и биологических родителей, назвал единственный случай, когда невозможно составить историю рода. Подробности сообщает сайт «Страсти».

«Я думаю, что такое обстоятельство может быть одно. Допустим, если человек, который хочет составить себе историю рода, был оставлен в роддоме, он вообще ничего не знает про своих биологических родителей, вырос в детском доме. Или, например, человек был подкинут на порог больницы, оставлен на железнодорожном вокзале. С такими историями ко мне тоже приходят клиенты - когда человек вообще стерилен, не знает ничего ни про родителей, ни про бабушек, ни прадедушек. Здесь есть вероятность ничего не найти», - сказал Кубис.

Однако он подчеркнул, что такие ситуации небезнадежны, и вероятность найти предков высока.

«Даже если человек был воспитанником детского дома, с определенной долей вероятности я могу сказать, что можно найти биологических родителей, а потом дальше все раскопать в глубину веков. Надо работать, надо сотрудничать и смотреть, на какие результаты мы можем выйти. Вероятность найти предков в итоге достаточно высока», - сказал специалист с 19-летним стажем.

В его практике бывают заказы, на выполнение которых уходит до года. Обычно запросы решаются за две-три недели.

«Задачи бывают разными, нет одинаковых. Бывает, когда занимаешься месяцами. Редко, но бывают задачи, когда мероприятие затягивается на год. Но в среднем за две-три недели можно выполнить, если дело не сложное», - сообщил генеалог.

Подробнее о его работе, поиске биологических родителей для клиентов читайте в нашем материале.