Детектив Кубис заявил, что обращается на кладбища для построения семейного древа

Для составления семейного древа генеалоги обращаются в ЗАГСы, архивы, на кладбища и в военкоматы. Подробнее о том, как специалисты ищут информацию о предках, сайту «Страсти» рассказал детектив и генеалог Лев Кубис.

«Что касается генеалогического древа, то в этом процессе задействованы такие организации, как ЗАГС и архивы. Это основные учреждения, которые помогают построить генеалогическое древо для клиента. Есть еще ряд других учреждений, в которые мы обращаемся, например, кладбища, военкоматы и предприятия, которые дожили до наших дней. Если оно закрылось, было ликвидировано, то опять же архив предприятия хранится и соответственно мы взаимодействуем с архивами», - сказал специалист.

В некоторых случаях генеалог обращается в школу, а для поисков информации, относящейся к постреволюционному времени, на помощь приходят архивы.

«Иногда взаимодействуем со школами, когда мы ищем информацию по дедушкам, прабабушкам, но, если мы уже уходим в глубину, в постреволюционный период, там, конечно, исключительно работа с архивами», - добавил Кубис.

Во многих случаях клиентам известно только о прадедах – дальше след теряется. Кубис заявил, что «это классика жанра».

«Большинство наших современников не знают ничего, максимум про своих прадедушек, прабабушек, а дальше людям уже неизвестно. Поэтому и есть генеалоги, которые помогают раскопать историю рода до седьмого колена и даже глубже. Это все возможно, вопрос лишь в желании клиента финансировать процесс и отправиться в путешествие вглубь веков», - говорит собеседник.

Обычно Кубис решает поставленную клиентом задачу за две-три недели – иногда работа занимает несколько месяцев, в некоторых случаях мероприятие затягивается на год.

Подробнее о том, как генеалог ищет биологических родителей, устанавливает диалог с ними, получает фотографии родственников, читайте в нашем материале.