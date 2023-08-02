Детектив и генеалог Лев Кубис поделился, кого чаще всего просят найти клиенты

Детектив и генеалог Лев Кубис рассказал о разных запросах клиентов в наши дни. Подробности он привел в разговоре с сайтом «Страсти».

На вопрос, с каким запросом чаще приходят, Кубис ответил: «Обращаются с разными, но я специализируюсь на поиске родственников, восстановлении родственных связей, поиске одноклассников, сослуживцев и биологических родителей, а также генеалогии. Это приоритетные направления».

К Кубису приходят люди разного возраста: от подростков до пенсионеров. У всех свои вопросы и задачи для исполнителя.

«Мои клиенты - это, наверное, весь мир: и мужчины, и женщины, пожилые люди, подростки, абсолютно разная возрастная категория людей. Они приходят на поиски с разными запросами, с разными задачами, поэтому мои клиенты – это достаточно разная аудитория», - поделился специалист.

В его практике были случаи, когда обращались родители – они хотели найти информацию о ребенке, с которым возник конфликт. Однако такие запросы редкие.

«Ребенок ушел из дома, и они хотели узнать, что с ним, и восстановить общение. С такими запросами ко мне приходят очень редко. Иногда приходят: «найдите мне ребенка, потому что супруга уехала в неизвестном направлении, увезла его после развода и препятствует моему общению с ним». Но за такие дела в последнее время я не берусь, слишком много сложностей, связанных с этим», - признался Кубис.

О том, больше ли стало заказов, он говорит: «Динамика по запросам такая же. Если говорить про Америку, то да, оттуда раньше шло очень много запросов, видимо, был острый спрос на все это. Но опять же спрос порождает предложения, и с американцами мы работали очень много, помогая находить биологических родителей приемным детям. Но сейчас спрос заметно снизился. Наверное, основная масса людей, которая хотела это сделать, – все сделала. У меня спрос тот же самый, просто приходят люди со всех концов света, и с россиянами я работаю, поэтому не могу сказать, что спрос как-то стал больше или меньше».

Подробнее о работе Кубиса, возможности найти предков до седьмого колена и дальше, поиске биологических родителей и организации встреч детей с ними читайте в нашем материале.