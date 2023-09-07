«Держатся особняком»: как живут дети в воспитательных колониях

Руководитель благотворительного фонда «Протяни руку», который занимается помощью заключенным, Наталья Костина рассказала сайту «Страсти», как проходит детство подростков за колючей проволокой.

Чаще всего подростки попадают в воспитательные колонии за незаконные приобретение, хранение, перевозку, изготовление, переработку наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов (статья 228 УК РФ).

«Некоторые даже не понимают, за что их посадили. Казалось бы, хочется хороший телефон, родители такое позволить не могут, и думают, а пойду подзаработаю, чего там, раз и отнесу. Они не осознают, что за это идет тяжелая уголовная ответственность», – добавила Наталья Костина.

Заключенные подростки живут в комнатах по двое или четверо человек, в зависимости от занятости колонии, и «держатся этим особняком». Ребята ходят в общеобразовательную школу, заканчивают 9-11 классов и сдают экзамены, с результатами которых потом могут поступить в университет.

«У нас есть пример: Томская воспитательная колония, там содержатся девочки, и есть девушка, которая учится в высшем учебном заведении. Она сдала экзамен, поступила, учится. Девочка очень талантливая и умная, причем она в таком направлении учится – математика», – поделилась Наталья Костина.

С 17-ти лет ребята могут трудоустроиться в колонии: они помогают на кухне, работают на швейном производстве. Причем подростки сами просят взять их на работу, чтобы получать деньги и помогать родителям.

Некоторым положена пенсия по потере кормильца, и многие позволяют эту пенсию получать маме.

«Мама для них не просто слово. У нас был такой момент, мастер-класс, мы привозили профессионалов по глине. И, когда подростки сделали статуэтки, первый вопрос был: «А можно потом отправить маме?» – отмечает руководитель благотворительного фонда.

Она уверена, что эти дети не потеряны для общества. По ее словам, ребята могли ошибиться, оступиться, но они искренне раскаиваются и готовы вставать на путь исправления.

Подробнее о том, чем занимается фонд «Протяни руку» и какую помощь оказывает женщинам и подросткам в колониях, читайте в нашем материале.