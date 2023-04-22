Дерматокосметолог Роза Герлиани: 4 способа убрать «злые» морщины на лбу

Горизонтальные морщины и в области межбровья появляются на лице одними из первых. Это связано с активным использованием мимики при выражении разнообразных эмоций. Часто, при отсутствии их коррекции маленькие небольшие морщины могут стать глубже и даже формироваться в кожные складки и заломы. Это делает лице старше и придает более суровый вид. Узнали у врача-дерматокосметолога Розы Герлиани, какие процедуры точно помогут продлить красоту и молодость кожи лица.

По словам специалиста, для выравнивания морщин в области лба на сегодняшний день существует большое количество разных эффективных методик. Первая и самая основная – введение ботулинический токсин типа A.

«Это уколы ботокса, диспорта и ксеомина. Вводятся эти уколы с целью блокады мимической активности мышц лба и межбровья. Данный метод коррекции эффективен при мимических морщинах и складках, как в юном, так и в более зрелом возрастах», - поясняет врач.

Инъекции производятся в строго определённые точки, длится процедура достаточно быстро, эффект наступает в среднем через 14 дней и может сохраняться в течение 6-8 месяцев.

Следующая процедура – это контурная пластика. Это инъекционное введение филлеров на основе гиалуроновой кислоты. Как правило, для области межбровья и лба подбираются мягкие филлеры, которые встраиваются в проблемные зоны.

«Данный метод коррекции эффективен при выраженных морщинах лба и межбровья (когда уже четко сформировались кожные складки). Введение препарата в зоне лба осуществляется с помощью тоненькой иглы. Как правило, сначала проблемные зоны замораживают анестезией, потом заполняют гелем кожные складки», - комментирует процедуру Роза Герлиани.

Процедура также длится быстро: от 15 до 30 минут. Возможно легкое контурирование препарата, но через пару дней все проходит. Эффект от данной процедуры сохраняется от 6 месяцев до года. Как правило, контурная пластика активно сочетается с ботулинотерапией, то есть идет поэтапное применение этих двух методов. Сначала мышцу расслабляют ботулотаксином, а на втором этапе разглаживают морщины филлером.