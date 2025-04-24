Депутат Свинцов допустил пересмотр законодательства после кражи яиц в Петербурге

Депутат Государственной думы от ЛДПР Андрей Свинцов прокомментировал новость о вынесении приговора мужчине из Санкт-Петербурга, который украл в магазине 140 куриных яиц. Обвиненному дали 7,7 лет колонии строгого режима. Политик отметил, что в России необходимо пересмотреть законодательство и повысить планку суммы, с которой будет начинаться уголовная ответственность. Об этом он рассказал порталу «Страсти».

24 апреля Прокуратура Санкт-Петербурга сообщила, что 34-летний россиянин в 2023 году похитил 14 упаковок куриных яиц по 10 штук в каждой. Сумма ущерба составила 1,7 тысяч рублей. Обвиняемый пояснил, что часть яиц съел сам, а некоторые отдал знакомым.

В Сети многие возмутились жестокости приговора, который вынесли жителю Петербурга. Однако депутат Свинцов пояснил, что срок был назначен в связи с тем, что задержанный и до этого совершал преступления.

«Данный гражданин получил такое суровое наказание по той причине, что он неоднократно ранее привлекался к уголовной ответственности. И, конечно, для рецидивистов, которые регулярно совершают противоправные деяния, смягчение наказания ни один судья не поддержит. Но при этом, конечно, хочется отметить, что тот ущерб, который был нанесен, фактически не несет никакой общественной опасности», - подчеркнул депутат.

Андрей Николаевич допустил, что у мужчины могло быть психическое расстройство, из-за которого он и пошел на кражу. Ведь если бы ему были просто необходимы продукты, он бы украл не только яйца.

«Возможно, у него просто не было денег на продукты питания, и он был вынужден вот таким образом добыть себе еду. Однако с учетом того, что человек похитил именно яйца, а не какой-то там набор продуктов, скорее всего, это просто расстройство психики. А к таким людям нужно все-таки относиться с определенным снисхождением. Но еще раз подчеркну — если его не наказывать, тогда он превратится в клептомана, который будет регулярно что-то воровать, потом перейдет к хулиганским действиям. Такое жесткое наказание было следствием изучения всех его преступлений. Поэтому для тех, кто впервые украдет из магазина яйца, молоко или батон, конечно, таких приговоров быть не может», - поделился политик.

После этого случая с кражей депутат Свинцов сообщил о необходимости повышения планки суммы, с которой будет начинаться уголовная ответственность.

«Возможно, эта сумма должна быть 5 тысяч рублей, возможно, даже 10 тысяч рублей. Все, что до этой суммы, должно наказываться исправительными работами, либо штрафом», - заявил депутат Свинцов.

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