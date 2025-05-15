Депутат Горячева взяла на контроль дело москвички, которой бывший сломал кисть

Депутат Госдумы Ксения Горячева взяла на контроль дело жительницы Москвы, пострадавшей от рук бывшего сожителя. Женщина утверждает, что экс-возлюбленный сломал ей кисть детским зимним ботинком. Об этом узнал портал «Страсти».

Нападение на юриста Карину Асанову было совершено в 2023 году. По ее словам, в ходе ссоры мужчина запахнулся на нее и стукнул по руке ботинком. В больнице после этого у нее диагностировали перелом четвертой пястной кости левой кисти руки. Женщина обратилась в полицию, после чего было возбуждено уголовное дело.

На данный момент дело Карины находится на контроле у депутата Госдумы.

«К сожалению, в делах, связанных с домашним насилием, мы часто сталкиваемся с затягиванием расследования, спорами вокруг экспертиз и необходимостью пострадавшим самим добиваться реакции. Это еще раз показывает, насколько стране нужен закон о домашнем насилии — с четкими механизмами защиты, реагирования и оценки подобных случаев. Я направила запросы в Следственный департамент МВД России с просьбой обратить внимание на дело Карины Асановой и взять его на контроль. Надеюсь на объективное рассмотрение и справедливое решение», - сообщила Ксения Горячева.

Отметим, что за расследованием по делу также следит правозащитница Светлана Грачева. Она рассказала, что помогает Карине добиться справедливости.

«Данной историей уже занимаемся, я была вынуждена обратиться к депутату Государственной Думы Российской Федерации Ксении Александровне Горячевой. Будут направлены депутатские запросы и в Министерство Здравоохранения РФ, в правоохранительные органы и в органы Прокуратуры РФ. Не сомневаюсь, что по итогу причинитель вреда здоровью понесет соответствующее наказание. Никто от ответственности за свои противоправные действия не уйдет», - поделилась Светлана.

О том, что произошло с Кариной Асановой, читайте подробно на сайте «Страсти».