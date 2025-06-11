Депутат Горячева обратилась к Бастрыкину по делу о смерти ребенка в Челябинске. Об этом стало известно «Страстям».

Депутат Госдумы Ксения Горячева обратилась с запросом к главе Следственного комитета Александру Бастрыкину после публикации материала «Страстей» о затягивании расследования по делу о смерти младенца в челябинском роддоме.

Горячева потребовала разобраться в деле. Полный текст депутатского запроса есть в распоряжении редакции.

«Прошу Вас, уважаемый Александр Иванович, принять исчерпывающие меры в рамках Ваших полномочий, направленные на восстановление нарушенных прав потерпевших. Также прошу Вас поручить провести проверку обстоятельств и принять исчерпывающие меры в рамках Ваших полномочий, направленные на привлечение к ответственности виновных должностных лиц, которые своими действиями допускают волокиту и нарушение разумных сроков уголовного судопроизводства», — сказано в обращении.

Напомним, в 2022 году Дмитрий Ершов потерял ребенка в одной из больниц Челябинска. Отец считает, что к гибели мальчика привели ошибки врачей и халатность. Расследование действий медиков идет уже три года, однако результатов так и нет. В деле есть и странности — так, при эксгумации в теле ребенка вместо органов обнаружили ветшоь.

Полный материал с новыми странностями вокруг дела о смерти младенца читайте по ссылке.