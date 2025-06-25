Депутат Андрей Свинцов заявил, что не понимает причину исключения из ЛДПР Нилова

Депутат Госдумы Андрей Свинцов высказался по поводу новости, что Ярослава Нилова хотят исключить из партии ЛДПР. Он отметил, что не понимает, по какой причине это может произойти. Об этом он рассказал в беседе с сайтом «Страсти».

Вопрос об исключении Нилова, по информации СМИ, будет поставлен 25 июня на высшем совете. Депутат рассказал «Осторожно Media», что, несмотря на принятое решение, будет бороться до конца, как учил Владимир Жириновский. Ярослав Евгеньевич называет себя последователем и учеником политика и обещает продолжать его дело, несмотря ни на что.

Другой член партии Андрей Свинцов в комментарии по поводу исключения Нилова из фракции заявил — нет объективных причин для принятия такого решения.

«Я не понимаю, за что его хотят исключить», — поделился Свинцов.

Также депутат высказался о словах Ярослава Нилова по поводу нынешней политики партии. Напомним, что он подчеркивал — в ЛДПР сейчас царит «надменное и хамское отношение», а также «хвальба по методичкам». По мнению общественного деятеля, процветает имитация бурной деятельности. Андрей Свинцов не стал критиковать коллегу, но и не согласился с ним. Вместо этого он поделился своей ситуацией, связанной с партией.

«В этом году 22 декабря я буду праздновать 25 лет, как я вступил в ЛДПР. Являюсь депутатом Государственной Думы с 2011 года. Основал и до сих пор курирую наш партийный телеканал ЛДПР-ТВ. Но за три года, прошедшие с того дня как ЦИК передал мне мандат Владимира Жириновского, мне так и не определили партийную должность, также как и регион для работы. Со мной руководство Центрального аппарата ЛДПР разговаривает крайне редко», — заявил Андрей Николаевич.

Депутат отметил, что при жизни Владимир Жириновский уважал его и выделял среди остальных. Он поделился с сайтом «Страсти» видео с собрания, на котором политик лестно высказывался о нем. При этом сейчас партийной должности у Свинцова нет.