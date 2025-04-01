«Депрессивная ситуация»: продюсер объяснил низкие продажи билетов на концерты Григория Лепса

Продюсер и музыкальный критик Павел Рудченко объяснил, почему народный артист РФ Григорий Лепс столкнулся с низким зрительским спросом на свои концерты. Его слова приводит сайт «Страсти».

Недавно стало известно, что жители ХМАО неохотно раскупают билеты на концерты исполнителя хита «Рюмка водки на столе». Так, за неделю до выступлений звезды почти треть мест пустует на каждое из шоу в Сургуте и Ханты-Мансийске.

По мнению Павла Рудченко, плохие продажи на грядущие выступления звезды вряд ли станут регулярной историей. Продюсер объяснил, что у Лепса по-прежнему есть шанс собрать аншлаги, поскольку нередко фанаты решаются на покупку билетов за пару дней до мероприятия.

«Я не думаю, что это прям история такая, во-первых, регулярная. Во-вторых, не думаю, что все-таки будет очень плохо с продажей, ведь еще есть время. И, знаете, бывает, аншлаг случается в последние три дня. Ну, тем более с учетом сегодняшних, скажем так, событий, которые в целом происходят в информационном пространстве. Например, информационное агентство и всевозможные новостные источники не очень позитивную картину обрисовывают, и поэтому определенная депрессивная ситуация может присутствовать в народе. Тем более у людей северных районов, они тоже особо остро реагируют на политические ситуации», — поделился медиаменеджер.

Кроме того, музыкальный критик назвал одну из возможных причин низкого спроса на концерты певца.

«И опять же, продажа такая не очень рьяная именно билетов на концерты, на развлекательные мероприятия, может быть связана с Великим постом перед Пасхой. Я знаю, что такое часто случается, когда мероприятия запланированы именно на даты Великого поста. Ну, как-то не всегда прямо с аншлагом проходят, хотя топовые исполнители — Лепс и SHAMAN. Поэтому я думаю, что все-таки в ближайшие дни заполняемость зала будет приличная», — заявил он.

Ранее сообщалось, что Григорий Лепс заработал на бизнесе в 2024 году около 8 млн рублей.