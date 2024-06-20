«Денег хватит даже внукам»: продюсер высказался о доходах Пугачевой и Галкина*

Продюсер и музыкальный критик Павел Рудченко прокомментировал слухи о том, что уехавшие из РФ певица Алла Пугачева и ее муж Максим Галкин* (признан иноагентом на территории РФ) испытывают серьезные финансовые трудности. Его слова приводит сайт «Страсти».

Как признался продюсер, после эмиграции муж Примадонны действительно столкнулся с уменьшением гастролей и, соответственно, заработков.

«Да, конечно, количество концертов у Галкина* уменьшилось. Посещения его концертов тоже уменьшились – сейчас это не залы-тысячники. В России он собирал и по 5 тысяч человек за концерт. Конечно, сейчас аудитории намного меньше у юмориста, поэтому заработок тоже упал», - рассказал Рудченко.

При этом музыкальный критик усомнился в том, что сейчас звездные супруги испытывают серьезные проблемы с деньгами.

«Но сказать, что они в настоящий момент считают каждую копейку, будет некорректно. Алла Борисовна и Галкин* за время своей работы накопили достаточное количество денег. Я считаю, что этих денег им хватит и на их долгую жизнь, и даже внукам на безбедное существование», - резюмировал он.

Ранее народный артист России Юрий Чернов сообщил о падении доходов у Аллы Пугачевой и Максима Галкина*.

*(признан иноагентом на территории РФ)