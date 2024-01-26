Дело возбудили благодаря резонансу: юрист о расследовании гибели кота Твикса

Сотрудники правоохранительных органов возбудили уголовное дело по факту гибели кота Твикса при перевозке из Екатеринбурга в Ленобласть. Об этом случае говорит вся страна, поэтому можно наблюдать, как следователи взялись за расследование смерти питомца. Юрист Ксения Корсукова в беседе с сайтом «Страсти» заявила, что начало делопроизводства — это следствие широкого общественного резонанса.

Что касается проводницы, которая выбросила кота, то пока женщина отстранена от работы в рамках служебной проверки. По факту гибели Твикса возбуждено уголовное дело о жестком обращении с животными, однако работница перевозчика пока не проходит по нему в качестве фигуранта.

По словам юриста Корсуковой, согласно статье 137 Гражданского кодекса Российской Федерации, хозяева кота могут получить компенсацию за его смерть. Животные рассматриваются как имущество и подчиняются общим правилам. В связи с этим в случае, когда проводница на одной из станций выбросила кота из поезда, применяется данная статья, так как он является имуществом хозяина.

По статье 245 Уголовного кодекса Российской Федерации за жестокое обращение с животными грозят обязательные работы или штраф в размере до 80 тыс. рублей. Или в размере заработной платы, а также иного дохода, осужденного за период до 6 месяцев. Кроме того, возможно взыскание морального вреда через гражданский суд.