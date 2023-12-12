Дело Светланы Грачевой взял под контроль Судебный департамент при Верховном суде

Дело жертвы домашнего насилия Светланы Грачевой было взято под контроль Судебным департаментом при Верховном суде РФ. Об этом решении стало известно после того, как портал «Страсти» выпустил интервью со Светланой, в котором подробно раскрыл ее историю.

Обращение в аппарат президента было зарегистрировано 11 декабря 2023 года. По словам самой Грачевой, такого еще не было никогда.

«Мою историю теперь контролирует именно Судебный департамент при Верховном суде. Такого еще никогда не было. У меня все в шоке просто. Адвокаты говорят, что скорее всего мантий лишат судей. Неужели хоть одну судью скинуть по домашнему насилию», - прокомментировала Светлана Грачева.

Напомним, что больше четырех лет она потратила на разбирательства с бывшим мужем – топ-менеджером крупной российской нефтяной компании. В 2019 году он едва не лишил ее жизни, и тогда она начала свою борьбу, из которой в итоге вышла победительницей. Портал «Страсти» пообщался со Светланой и узнал ее историю от и до. Интервью читайте на нашем сайте.