«Дело пахнет керосином»: адвокат Жорин отреагировал на обыски у Хайдарова

Звездный адвокат Сергей Жорин высказался о проведении обысков у пластического хирурга Тимура Хайдарова по уголовному делу о смерти пациента после операции в московской клинике пластической хирургии IQ Plastique. Его слова приводит сайт «Страсти».

По мнению адвоката, Следственный комитет РФ организовал проверку в отношении Хайдарова из-за регулярных скандальных ситуаций с участием медика и его клиники.

«Это абсолютно правильно, поскольку правоохранительные органы должны реагировать на те или иные факты и обстоятельства. Возможно, дело находится на контроле у руководства Следственного комитета. <…> Когда руководство Следственного комитета берет дело на особый контроль, то здесь можно быть уверенным, что все пройдет строго в соответствии с законом. Данный случай не является исключением», - заявил Жорин.

Юрист уточнил, что в настоящий момент не стоит прогнозировать итог проверки в клинике Хайдарова. При этом, комментируя скандал вокруг звездного хирурга, Жорин отметил, что «дело пахнет керосином».

«Одно можно сказать – дело пахнет керосином. Многие компании и организации в своей деятельности совершают мелкие или даже серьезные нарушения. В данном случае вряд ли удастся их скрыть или как-то повлиять на ход проверки», – заключил он.

Напомним, 15 апреля стало известно, что у Тимура Хайдарова прошли обыски по уголовному делу о смерти пациента после операции в московской клинике пластической хирургии IQ Plastique. В ходе проверки следователи нашли медицинские изделия с истекшим сроком и выявили другие нарушения в деятельности учреждения.