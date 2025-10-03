«Дело греховное»: Барецкий раскритиковал идею Киркорова перезахоронить всю семью вместе

Президент Союза профессиональных ритуальных агентов Стас Барецкий прокомментировал идею певца Филиппа Киркорова собрать всех умерших родственников вместе и устроить семейный склеп. Он объяснил в беседе с сайтом «Страсти», почему считает это грехом.

Напомним, что исполнитель хита «Снег» решил объединить захоронения своих близких. Весной артист планирует открыть памятник своему отцу на Троекуровском кладбище. Там же певец хочет похоронить свою маму и бабушку. Он забрал урны с прахом из Болгарии и занимался поиском захоронения дедушки, который покоится на Донском кладбище. Недавно ему это удалось.

Стас Барецкий считает, что идея родового склепа хорошая, но непродуктивная.

«Перетаскивать кости усопших с места на места по всем религиозным и человеческим законам дело не очень хорошее, да что уж тут говорить греховное! Ритуальщики называют эксгумацию костей грязным делом, не все берутся за эту работу, поэтому она стоит дорого», – поделился собеседник.

Барецкий считает, что все это относится и к урнам с прахом.

«А это неважно, тело усопшего сожжено или нет. Оно принадлежит колумбарию и считается неприкосновенным. Нельзя просто так взять и унести урну!» – заявил Стас.

Собеседник также задался вопросом, что будет делать Киркоров с опустевшими могилами.

«По закону их продать будет сложно, так как они принадлежат покойнику! Ну я как Президент союза профессиональных ритуальных агентов готов помочь Филиппу Бедросовичу так как уважаю его как артиста!» – добавил Барецкий.

