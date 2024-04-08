«Дело будет неординарным»: адвокат высказался о возможности раздела праха Либерж Кпадону через суд

Звезда «Дома-2» Либерж Кпадону скоропостижно скончалась в Москве. О ее смерти стало известно еще 31 марта. До этого тело почти месяц пролежало в квартире. На данный момент похороны знаменитости так и не состоялись, потому что родители не могут определиться с местом захоронения праха. Сайт «Страсти» решил выяснить, что будет, если стороны не договорятся полюбовно, и существует ли возможность решения данной проблемы через суд. На вопросы журналистов ответил адвокат Ильдар Мухаметзянов.

Мать звезды «Дома-2» хотела бы, чтобы прах дочери остался в России. Отец девушки выступает за его отправку на родину Кпадону — западную Африку. Сегодня, 8 апреля, стороны должны были принять окончательное решение. Однако пока известий об этом не поступало.

Федеральным законом «О погребении и похоронном деле», по словам адвоката, не установлена, но и не запрещена возможность разделения праха на части. А значит мать Либерж Кпадону может провести захоронение части праха в России, а отец — в Африке. Но при недостижении договоренности они также имеют право обратиться в суд.