Делают заодно: зачем женщины добровольно идут на стерилизацию

Женская стерилизация — это метод контрацепции, который предполагает проведение операции путем перевязки маточных труб. В январе процедуру предлагали частично запретить в Госдуме, отметив, что она плохо может повлиять на демографическую ситуацию в стране. Врач акушер-гинеколог, руководитель «Клиники репродуктивного здоровья» в Барнауле Лариса Кобозева рассказала порталу «Страсти», зачем женщины добровольно идут на стерилизацию, и к чему приведет могут привести ограничения в ее проведении.

Эксперт уверена: ситуация с женской стерилизации раздута, и она не настолько остра. В основном перевязка маточных труб происходит в процессе кесарева сечения. Желающих сделать ее — немного.