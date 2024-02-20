Делают заодно: зачем женщины добровольно идут на стерилизацию
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Женская стерилизация — это метод контрацепции, который предполагает проведение операции путем перевязки маточных труб. В январе процедуру предлагали частично запретить в Госдуме, отметив, что она плохо может повлиять на демографическую ситуацию в стране. Врач акушер-гинеколог, руководитель «Клиники репродуктивного здоровья» в Барнауле Лариса Кобозева рассказала порталу «Страсти», зачем женщины добровольно идут на стерилизацию, и к чему приведет могут привести ограничения в ее проведении.
Эксперт уверена: ситуация с женской стерилизации раздута, и она не настолько остра. В основном перевязка маточных труб происходит в процессе кесарева сечения. Желающих сделать ее — немного.
«На стерилизацию женщины решаются в основном, когда дальнейшие беременности грозят разрывом матки, истончением рубцов на матке. После извлечения ребенка, хирург проводит перевязку труб. Между ними наносятся насечки, чтобы процедура была более эффективной, потому что, если она выполнена не слишком правильно, у трубы может возникнуть проходимость, и может случиться маточная или внематочная беременность», — объяснила гинеколог.
Врач связывает рост числа стерилизованных женщин в стране с проведением процедуры кесарева сечения. Сейчас ее назначают женщинам гораздо чаще, чем десятки лет назад.
При этом порой акушеры могут переубедить женщину в проведении стерилизации. У гинеколога были такие случаи в ее врачебной практике.
«Более 20 лет назад ко мне в отделении родильного дома обратилась женщина, которая попросила о перевязке труб на втором кесаревом сечении. Ей было уже тогда 35 лет. В дальнейшем она попадает в аварию, в которой погибают ее дети. Поэтому надо очень хорошо подумать прежде, чем идти на нее», — добавила эксперт.
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