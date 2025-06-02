«Делаю только то, что действительно нужно»: Саша Савельева раскрыла правду о пластике

Певица Саша Савельева раскрыла свои секреты красоты. Она опровергла, что ложилась под нож пластического хирурга, но призналась – начала делать инъекции и различные процедуры у косметолога. Об этом она сообщила в интервью порталу «Страсти».

Саша как-то делилась, что никогда не делала пластические операции. К 41 году она осталась верна принципам. Она никак не меняла лицо, а все процедуры, которые ей сейчас делает специалист, направлены на поддержание натуральной красоты.

«Пластику мне еще рано, считаю, хорошо сохранилась. Если честно, я поняла — чем меньше ты делаешь, тем лучше выглядишь. Я делаю только то, что действительно нужно. Скулы и губы не делаю, но вот аппаратную косметологию и биоревитализацию правильными препаратами начала. Очень люблю массаж лица и сама его тоже себе делаю. Думаю, это помогает», - отметила Саша.

Также, как считает певица, очень важно психологическое состояние. Необходимо быть здоровым не только физически, но и ментально. По ее мнению, это играет ключевую роль. К слову, Савельева сама является психологом. Она проходит обучение на этой специальности и при этом не оставляет карьеру в музыке.

«Я люблю работать, и люблю своего сына, и мужа люблю. И еще учусь на психолога. Я же не разрываюсь. Все успеваю», - поделилась Савельева.

Интервью с Сашей Савельевой об участии в реалити-шоу, карьере и критике читайте на сайте «Страсти».