Действует мгновенно: назван уникальный способ борьбы со стрессом

Спортивные соревнования – это всегда большой стресс для участников. В такие моменты необходимо быстро взять себя в руки и справиться с волнением. Гимнастка с 15-летним опытом Анастасия Пивоварова поделилась с читателями портала «Страсти» своим способом борьбы со стрессом.

Спортсменка призналась, что ей очень помогала одна «волшебная таблетка».

«Мой тренер придумала давать мне обычную аскорбинку, уверяя, что это уникальный препарат, который действует на мозг и мышцы, расслабляет и успокаивает, и с ним я точно хорошо выступлю», – пояснила она.

Анастасия Пивоварова отметила, что доверяла своему наставнику и внушила себе, что с этой аскорбинкой у нее все получится. Также у девушки всегда была игрушка-талисман, которая вселяла в нее уверенность в победе.

Однако в случае поражения эта уверенность может и пропасть. Гимнастка ответила, что помогало ей возвращаться на тренировки, когда выступления проходили не так, как хотелось бы.

«После каждых неудачных соревнований важно слушать и слышать своего тренера, который должен объяснить, что плохой результат – это тоже результат, благодаря которому ты четко осознаешь свои ошибки и можешь усиленно над ними поработать, чтобы на следующих соревнованиях показать уже свой максимум», – заключила Анастасия Пивоварова.

Подробнее об эмоциональном давлении тренеров и «закулисье» соревнований читайте в нашем материале.