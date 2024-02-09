«Дефицит будет сильный»: специалист предсказал рост цен на корма для домашних животных

Специалист предрек рост цен на корма для животных из-за ухода зарубежных брендов, об этом он рассказал «Страстям».

Обзорщик кормов Сергей Муратов объяснил, что из-за постепенного ухода с российского рынка зарубежных компаний, российские производители кормов для домашних животных могут взвинтить цены.

«У меня есть опасения, что российские бренды начнут дорожать, по причине того, что спрос будет превышать предложение, а мощностей не хватает», — объяснил он.

Кроме этого, отечественным производителям необходимо закупать за границей сырье, которого нет в России.

«Пока рынок перестроится и получит то, что необходимо, дефицит будет достаточно сильный. Потому что статистика импорта говорит о том, что огромный кусок рынка сейчас не закрыт», — рассказал он.

Однако, уже сейчас на рынке появляются аналоги европейских кормов. Среди таких Муратов отметил компании из Китая, Турции и Бразилии.

Подробнее о том, зачем пробовать корм на вкус и почему регулирующие органы взялись за проверку европейских кормов, читайте в нашем интервью.