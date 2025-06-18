«Даже не знаю, замужем она или нет»: Свинцов ответил Волочковой, призвавшей депутатов не лезть в жизнь россиян

Депутат Госдумы Андрей Свинцов прокомментировал заявление балерины Анастасии Волочковой, призвавшей общественных и политических деятелей не лезть в личную жизнь россиян. Андрей Николаевич отметил, что знаком с танцовщицей, но не осведомлен, замужем она или нет. Об этом он рассказал сайту «Страсти».

Волочкова обратилась к Свинцову в беседе с Газетой.ru после того, как узнала о его инициативе по запрету пропаганды эскорт-услуг и публикаций фото женщин с курортов с разными мужчинами. Балерину, которая часто отдыхает на Мальдивах со спутниками, возмутило заявление депутата. Она призналась, что не знает «этого дядю» и что ей все равно на его мнение.

В отличие от Анастасии, начавшей рассуждения о личной жизни депутата, Андрей Свинцов не стал негативно высказываться об артистке. Он отметил, что ничего не знает об отношениях Волочковой с мужчинами, поэтому не знает, коснется ли ее запрет, если его примут, или нет.

«Мне Анастасия Волочкова известна как балерина и светская дива. Я, честно говоря, не очень осведомлен о ее личной жизни, хотя с ней лично знаком. Мы несколько раз виделись на каких-то мероприятиях, на которых я в качестве депутата был приглашен. Но не думаю, что она меня вспомнит, если вы ей просто назовете фамилию, так как мы с ней весьма поверхностно знакомы. Я даже не знаю, замужем она или нет, поэтому ее личную жизнь, к сожалению, обстоятельно прокомментировать не могу», — рассказал Свинцов.

Ранее депутат Госдумы Андрей Свинцов заявил о необходимости борьбы с клиниками без лицензии.