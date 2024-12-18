«Даже не федеральный телеканал»: что известно о возвращении Насти Ивлеевой на ТВ

Блогерша Настя Ивлеева готовится вернуться на российское ТВ в 2025 году. Об этом рассказал ее представитель. Однако все не так однозначно. Продюсер Сергей Дворцов в беседе с порталом «Страсти» дал понять — решение еще не принято.

По словам Сергея, пока шансы Насти вернуться на телевидение небольшие – около 30% из 100. На каналах сомневаются, что ее репутация достаточно очистилась после скандальной «голой» вечеринки, поэтому не спешат давать ей «зеленый свет».

«Она до конца еще не вышла из этой грязи. Максимум, что ей могут дать вести, это шоу с блогерами или что-то в этом роде. Думаю, даже не федеральный телеканал. Принимают решение еще — прощать ее до конца или нет», - заявил Дворцов.

Напомним, что «голую» вечеринку Настя Ивлеева организовала в декабре прошлого года. На нее она пригласила многих друзей из шоу-бизнеса — Ксению Собчак, Филиппа Киркорова, Глюкозу, Диму Билана, Лолиту и других. Формат мероприятия настолько разозлил россиян, что всех его участников начали «отменять». А больше всех ожидаемо досталось хозяйке бала.

Ивлеева лишилась всех рекламных контрактов и пропала из медиаполя. Вернулась в соцсети она только весной этого года. Сейчас она выходит на связь с поклонниками, но не так часто, как раньше.

Ранее стало известно, сколько стоит пригласить Настю Ивлееву на корпоратив.