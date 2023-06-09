«Давай мы тебя украдем?»: история невесты из Томска, сбежавшей со своей свадьбы к байкерам

Каждому из нас, пожалуй, доводилось бывать на свадьбах. Но далеко не все становились свидетелями побега невесты в разгар торжества. Мы поговорили с Валентиной из Томска, как ей пришла в голову идея сбежать от жениха к байкерам и чем это решение для неё обернулось.

Мысль о том, что свадебное торжество можно скрасить эффектным появлением мотоциклистов, родилась в сознании Валентины случайно. Девушка отправилась выбирать автомобиль на свадьбу, а жених на встречу задерживался. Разговорившись с водителем, она узнала интересную подробность из его жизни.

«Вдруг он говорит: «А я байкер». Я тут же представила, как по ночному городу лечу на скорости 200, а фата на ветру развевается, платье разлетается» , - вспоминает Валентина.

Байкер, увидев загоревшиеся от радости глаза девушки, предложил: «Давай мы тебя украдем со свадьбы, а?».

На том и условились. Говорить о сделке жениху Валентина не стала, решила сделать сюрприз. О появлении «секретных гостей» знала только свидетельница.

В день Х, в самый разгар торжества, байкеры подъехали к ресторану, где веселились молодожены и приглашенные гости, и, как договаривались, в назначенное время стали звонить подружке невесты. Согласно плану, девушки должны были резко выбежать из зала, запрыгнуть на мотоциклы и помчаться навстречу ветру с фотографом и байкерами.

Однако жених, зная, что невесту будут воровать, никуда ее от себя не отпускал. Девушки, смирившись с тем, что незаметно скрыться не получится, решили бежать.

«Свидетельница моя встала из-за стола и со всех ног понеслась в сторону выхода. Я за ней, за мной жених…»

В такой гонке возлюбленный Валентины, по всей видимости, слегка не рассчитал силы, и, желая ухватиться за любимую, случайно впечатал её в тяжелую, дубовую дверь… От удара у невесты сильно закружилась голова. Увидев случившееся, жених встал, как вкопанный. А невеста, воспользовавшись моментом, сказала: «Пусти меня, пожалуйста», и, услышав заветное «ладно», вскочила и побежала с подружками к байкерам.

«И вот тут, как я и представляла, мы полетели по центральным улицам ночного города с ветерком на скорости! Там у девчонок платья короткие задирались – на всю центральную улицу стрингами сверкали. Я очень счастливая приехала, а меня ждал жуткий приём…».

Чем закончилась история Валентины, читайте в нашем материале.