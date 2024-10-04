Дарим губернаторам: «Проект в красных платьях» выпустит вторую книгу о женщинах России

Автор «Проекта в красных платьях» Элеонора Шипулина рассказала, что будет выпущена вторая книга о женщинах России. Ее дарят губернаторам и мэрам, где проходило мероприятие, а также планируют отправить главе государства. Об этом узнал сайт «Страсти».

«В конце года из собранных фотографий мы запускаем в производство свою книгу. Это единственная такая книга, где собраны разные женщины России. В этом году каждая рассказывает о своей семье. Книга обязательно отправляется президенту России, а также дарится губернаторам и мэрам городов. В 2025 году выйдет «Книга единения женщин России», - сообщила Шипулина.

В 2024 году участницы проекта, помимо обязательного красного платья, надевали особую розу с триколором флага России.

«У нас уже выходит вторая книга женщин России, где все, кто надел патриотичную розу и ее выкупил, попадает в список, который там непосредственно указывается», - поделилась Шипулина.

Подробнее о «Проекте в красных платьях» читайте в нашем интервью.