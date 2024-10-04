«Наше мероприятие взрослое и именно для женщин»: интервью с автором «Проекта в красных платьях» Элеонорой Шипулиной
«Проект в красных платьях» во Владивостоке, 2024 год. Организатор Алена Полещук и 80 участниц
© Предоставлено Элеонорой Шипулиной
Чтобы делать проект для женщины, надо ею быть, знать природу и понимать, как найти силы, когда сломаны крылья, что делать, когда трудно. Кажется, слабый пол научился всему: быть политиком, лидером, бизнесменом, мамой. И в самой сложной ситуации говорим себе «я смогу», без всякой поддержки, во всем сами.
И даже имея те же знания и статусы, что и мужчины, понимаем – как хочется просто быть женщиной. Ведь мы – другие. Мудрые, нежные, красивые и, наконец, женственные.
Сайт «Страсти» пообщался с создательницей «Проекта в красных платьях» Элеонорой Шипулиной. Его участницы – женщины разных возрастов, но обязательно – в красных платьях. Как родилась идея такого проекта, в каких городах России проходит и почему мужчинам обязательно надо присутствовать, читайте в нашем интервью.
Элеонора, вы являетесь создателем «Проекта в красных платьях». Расскажите нашим читателям, как он проходит, сколько городов охватывает и что собой представляет? И почему красных платьях?
«Проект в красных платьях» является запатентованным Всероссийским проектом для женщин от 18 до 75 лет, он собирает четыре-пять поколений представительниц прекрасного пола. Был создан, чтобы объединить всех тех, кто желает показать себя миру через красоту, напомнить, что женщины нужны для наполнения мира прекрасным. Слоган проекта соответствует нашей миссии: «НАПОМНИ МИРУ О ЛЮБВИ – НАПОЛНИ ВСЕЛЕННУЮ ПРЕКРАСНЫМ».
Кто как ни женщина отвечает за состояние мужчины в семье, за красоту и подачу ее в мир через себя, за воспитание мыслей у детей о прекрасном, за веру в лучшее, уют, тепло, заботу и традиции страны?
Первый флешмоб прошел в 2018 году в Красноярске. Это был эксперимент, в котором участвовали 50 женщин. Хотелось посмотреть и понять, как реагируют люди, что говорят мужчины, что пишут злопыхатели.
В 2024 году проекту исполнилось 6 лет. Шествие состоялось в 22 городах России, а также в Минске.
В 2025 году мы планируем охватить 36 городов России. «ПРОЕКТ В КРАСНЫХ ПЛАТЬЯХ» выйдет на международный уровень и пройдет в тех странах, где уважают РФ и принимают россиян с позитивом и удовольствием.
Нас часто спрашивают: «Почему именно в красных платьях, а не в синих, зеленых?». История цвета - отдельная тема. В студенчестве я тоже не очень любила красный, не понимала этот цвет. Однажды я провела эксперимент и сшила сама себе красное платье. Заметила, как сильно притягиваются взгляды людей. То есть яркость дала о себе знать. Потом этот цвет я применяла в маркетинге – все яркое привлекало внимание, чувствовалась активность промоутеров, которые были на мероприятиях в красных платьях. Из наблюдений становилось понятно, что красный, даже в истории, – цвет победы и лидерства.
На третий год проекта мне открылось новое понимание красного цвета. Я прочитала пояснение, что красный означает «тянущийся к Солнцу, желающий быть ярким и привлекательным, энергичным как Солнце». И первые буквы слова расшифровывались следующим образом: К – приближение, стремление, а РА – это Солнце.
Когда реализуешь собственные проекты, то всегда более глубоко и детально изучаешь всю информацию. Так было с красным цветом. В интернете можно найти множество примеров того, как мужчины более охотно приходят на помощь девушкам в красном платье, не обращая внимания на тех, кто одет в простую одежду. Энергия цвета очень сильна. И я, и участницы проекта знаем на личном опыте: чтобы поднять настроение, достаточно выбрать красный цвет, и уже мысли, действия и силы будут совершенно другими! А лучше надеть платье – потому что это как раз про женственность!
Проект начинает активно приглашать женщин в разных городах России с января. Сбор участниц идет постепенно до самого дня мероприятия.
Чтобы женщины не скучали, а общались между собой, сплотились и получали пользу от проекта, мы проводим полезные завтраки с нашими партнерами, экспертами. Организуем встречи про психологию красного цвета, правильное применение красной помады и использование красного цвета в своем гардеробе. Психологи, сексологи тоже любят разбирать разные темы с женщинами и делиться нужной, полезной для участниц информацией.
Каждая участница готовится заранее – ищет красное платье, составляет свой уникальный образ, чтобы быть яркой на мероприятии. Например, одна из них придумала интересное платье с рисунком собора. Это наша постоянная участница из Череповца – многодетная мама Елена Назимова, у нее 18 детей от 9 до 23 лет.
Каждый город проводит проект в разное время и именно летом. Я, как автор проекта, также стараюсь приезжать, чтобы поддержать организатора и вдохновить участниц. Если я еду в город, то провожу репетицию, заряжаю женщин энергией и передаю смысловую нагрузку напрямую от создателя, от себя. Обычно хватает одной репетиции, так как все движения мы заранее записываем для женщин на видео.
Для проведения красивого флешмоба в городе наши организаторы обязательно получают разрешения у администрации и МВД. В день проекта мы танцуем, в танце строим «сердце мира», далее идем по согласованному маршруту в центре города, дарим прохожим улыбки и красоту. Местами останавливаемся и тоже танцуем под специально написанную песню и снова строим «сердце мира». С нами все мероприятие работают фотографы и видеооператор. Флешмоб длится два часа.
В конце года из собранных фотографий мы запускаем в производство свою книгу. Это единственная такая книга, где собраны разные женщины России. В этом году каждая рассказывает о своей семье. Книга обязательно отправляется президенту России, а также дарится губернаторам и мэрам городов.
В 2025 году выйдет «Книга единения женщин России».
Что подтолкнуло вас его создать и почему именно для женщин?
Изначально причиной и поводом были «поломанные крылья» женщин за спиной. По-другому и не сказать. Именно это стояло у истоков рождения такого проекта, который 3 года лежал в столе и ждал своего часа, а после случайного кофепития с коучем решила, что надо срочно начинать его реализовывать, она настояла. И время пришло, и энергия моя уже давно была готова этот проект дать в мир.
Я была одним из руководителей проектов преображения, где женщины проходили экспертов разного характера (стилистов, визажистов, психологов), чтобы поменять себя. Видела, что за женщины и зачем приходят в проект и какими счастливыми его завершают: у них меняется жизнь, у кого-то восстанавливаются семьи, в общем происходили волшебства. Работая с большим количеством женщин, однажды я подумала: «Вот бы создать такой проект, чтобы восстановление уверенности, внутреннего шикарного состояния, позитивности, энергии, волшебства сделать быстро и за один день». Наверное, в какой-то момент эта мысль зародилась и потом развилась до проекта, а красный цвет и все остальное уже добавилось и превратилось в желание не только помочь женщинам, но и подарить прекрасное миру через них.
Еще меня «зацепил» другой удивительный момент, он также повлиял на рождение проекта. Мужчины и мужья участниц из разных потоков наших мероприятий по преображению часто говорили: «Элеонора, если вам удастся многих женщин вернуть в женщин, мы вам будем благодарны». И здесь я поняла, как нашим мужчинам не хватает красоты и женственности, а именно настоящей женской энергии и платьев. Они так устали от джинсов, брюк, кроссовок, которые сами носят, что уже их души заговорили просьбами про «возврат женщин в женщин».
Много женщин участвует в нем? Как выбирают участниц?
В каждом городе на флешмоб собираются от 100 до 300 женщин. Больше мы не берем, так как это дополнительная нагрузка, да больше и не нужно, чтобы построить «сердце мира», станцевать отрепетированный общий танец со специально написанной песней для проекта, пройтись красиво в центре города и подарить всем улыбки и позитив, настроить прохожих на прекрасное в мире, сделать общие фотографии с архитектурой города и показать через женщин в красных платьях красивые здания, памятные объекты.
В каждом городе заявки принимает организатор, который поверил в красоту проекта и тоже зарядился идеей. Подать заявку может любая женщина. Если у нас участвует молодежь, то обязательно с мамой (например, 14-17-летние приходят с родителями). С детьми участвовать нельзя. Наше мероприятие взрослое и именно для женщин, которые способны и мудростью поделиться, и передать миру энергию красоты и любви.
Каждый год для проекта формулируется определенная миссия. Поэтому и женщины принимают решение, подходит ли им участие в этом году, готовы ли они поддерживать Год семьи в соответствии с указом президента и патриотизм, который мы несем через свой проект.
Кто они – можете составить средний портрет? Почему, как вы думаете, слабый пол привлекают такие мероприятия?
Основной состав проекта в каждом городе составляют женщины 35-55 лет. Их больше. Женщины идут в проект с разными целями. Многие говорят, что хотят почувствовать ту самую энергию, о которой наслышаны. Мы рассказываем, что после проекта хочется творить, действовать, лететь, что-то создавать – и это правда. Сильный заряд красного и красоты еще долго не отпускает женщин. Я получаю много отзывов о том, что в жизни участниц произошли перемены к лучшему. Это меня, как автора, вдохновляет. Я понимаю, что у проекта есть сила – менять жизнь женщин к лучшему.
Многие участвуют, чтобы выйти из зоны комфорта. Идут туда, где страшно проявить себя, чтобы проработать свой страх.
Кто-то идет как раз-таки поделиться своей красотой, улыбкой, поймать взгляды, услышать слова восхищения, почувствовать себя как на красной дорожке.
Многие женщины восхищены проектом, говорят, что такого нет. Это красиво и уникально - делать флешмоб, который напоминает: надо быть собой, надо быть женщиной.
Некоторые начали участвовать по рекомендации психологов - чтобы быстро поднять себе самооценку. Это сначала меня удивило, но потом я поговорила с психологами, оказалось, что участие в проекте позволяет прорабатывать дальнейшие пути с такими женщинами гораздо легче. То есть за 2 часа флешмоба вырастают новые крылья, и самооценка зашкаливает так сильно, что женщина снова верит в себя, в свое будущее, в свое настоящее, хочет жить и творить.
В этом году у нас были еще и многодетные мамы. В конце проекта, когда мужчины дарят женщинам розы, мы отметили всех участниц, а многодетных мам наградили грамотой за вклад в страну. Для них было важно признание, и такая категория женщин активно пришла к нам участвовать в проекте. Они были очень довольны и рады, что их отметили.
Могу сказать, что участвуют женщины разного возраста, все друг друга поддерживают вне зависимости от положения. Здесь все равны и красивы, проект не делит никого на статусы и ранги.
Помимо красного платья, что еще выделяет участниц проекта? Есть какой-то символ?
В проекте это всегда красное юбочное изделие - уже как традиция! В 2024 году мы разработали патриотичную розу – красивую, триколорную. Ее надевают не только на флешмоб, но и на День российского флага или в День России.
Женщины, которые приобрели такую розу, надевают ее в день мероприятия, чтобы поддержать нашу страну. Взносы за розы мы отправляем нашим мужчинам на СВО, многие организаторы и участницы - жены тех, кто находится там.
У нас уже выходит вторая книга женщин России, где все, кто надел патриотичную розу и ее выкупил, попадает в список, который там непосредственно указывается. А книга, я напомню, отправляется президенту России и дарится многим губернаторам, где проходил данный проект.
Мужчинам категорически нельзя присутствовать? Как относятся мужья к участию жен в таких мероприятиях?
Мужчинам можно и нужно быть с нами!
«Проект в красных платьях» - социальный проект. В чем вы видите его цель, миссию?
Да, проект стал социальным. Изначально хотелось создать что-то на пользу общества. Вообще считаю, что человек должен в жизни внести вклад в страну, оставить нужный след после себя. Так получилось, что общество заигралось в разборки друг с другом, интернет привел много хейтеров. Поколения стали хладнокровнее и жестче. Мы совсем забыли про традиции, такие, как сохранять семью, уважать друг друга, защищать женщин. Многие готовы идти по головам, чтобы достичь целей любыми путями. Людям не хватает любви.
Проект воспитывает в обществе стержень, и он формируется вокруг женщин, которые несут традиции семьи, любви, красоты. Тех самых женщин, которых нашим мужчинам хочется любит и оберегать. Поэтому наш проект - хороший пример для поколений!
Вы планируете расширить географию проекта: осуществить шествия в Беларуси, Китае, Азербайджане. Какие трудности с проведением мероприятия есть за границей, ведь там другие законы?
До 2024 года мы расширялись внутри России и продолжаем расти. Но у нас есть замечательные дружественные территории, где можно реализовать его. 26 мая 2024 года мы вышли с проектом в городе Минске в Республике Беларусь.
В 2025 году мы планируем провести его в Азербайджане и Китае.
Конечно, раньше женщины мечтали пройтись во Франции, в Париже, но туда я точно не отпущу проект - по своим принципам и причинам. Я патриотка своей страны и считаю, что надо иметь уважение к своей Родине и быть со своей страной. Если страну не уважают, то и тебя соответственно тоже. Поэтому и проект реализуется на дружественных территориях с изучением культуры места.
Проект яркий, привлекает внимание, мы полностью аполитичны.
Китай любит и уважает красный цвет. Мы там будем очень логичны: женщины из России и Китая вместе построят «сердце мира» как символ единения и дружбы народов. Азербайджан уже давно нас зовет к себе: женщины ждут и пишут личные сообщения. Самое интересное, что у стран на флаге есть красный цвет – это для нашего проекта тоже немаловажно.
Сложнее было с Беларусью. Мы точно знали, что там не приветствуется красный цвет в сочетании с белым. Но и проект не про это – мы про красоту и любовь, позитив и только хорошее. Мы не про политику и провокации. Поэтому, зная нюансы, мы шли только с красным цветом, из уважения к стране, и вообще белый цвет полностью исключили и добавили зеленый. Так дали всем понять, что для нас уважение к Беларуси важно, мы идем в страну с дружеским настроем, чтобы женщины двух стран, объединившись, показали миру дружбу и красоту через участие в проекте. Когда поняли, что мы мирный проект, все прошло красиво и замечательно.
Чтобы организовать мероприятие в других странах, мы изучаем закон в части проведения публичных мероприятий, культуру государства. Ни одно мероприятие не проходит без согласований и разрешений. Этот процесс начинается почти за год до реализации проекта, а то и раньше.
Вспомните неожиданные истории, связанные с проектом. Случалось, что кому-то из женщин это помогло с карьерой или выйти замуж, а может, были другие интересные, необычные случаи?
В 2023 году несколько мужчин в разных городах сделали предложение возлюбленным прямо на проекте. Это было в Новосибирске, Прокопьевске (Кемеровская область). В 2024 году мы напоминали им про совершенно безвозмездную возможность сделать предложение своей любимой, но с условием, что мы ничего ей не расскажем и она примет участие в «Проект в красных платьях». Предупреждали, что историю предложения будут знать только организатор мероприятия и сам мужчина, все остальное - как получится.
Часто из отзывов женщин читаю, что у них после проекта восстановилась семья или женщина встретила своего мужчину и у них зародились отношения. Это радует, что проект делает все больше женщин счастливыми.
Многие после проекта дают старт каким-то отложенным делам или даже открывают бизнес, уходят с работы, которая им не нравилась и начинают новый этап в жизни! Особенно запомнилось 3 женщины, которые в разные годы открыли свой личный бренд, запустили его. До сих пор они довольны тем, что проект повернул жизнь в другую сторону.
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Страсть по определению – это сильное чувство, точнее крайнее увлечение!
Будучи огненным знаком по гороскопу, я точно люблю идеи и мудрость. Сильно увлекаюсь афоризмами. Для меня это большая страсть, могу под ту или иную ситуацию привести нужные афоризмы, чтобы показать силу слова и мудрость жизни. Наверно, это и есть моя страсть на сегодня.