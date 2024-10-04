«Наше мероприятие взрослое и именно для женщин»: интервью с автором «Проекта в красных платьях» Элеонорой Шипулиной

Элеонора, вы являетесь создателем «Проекта в красных платьях». Расскажите нашим читателям, как он проходит, сколько городов охватывает и что собой представляет? И почему красных платьях?

«Проект в красных платьях» является запатентованным Всероссийским проектом для женщин от 18 до 75 лет, он собирает четыре-пять поколений представительниц прекрасного пола. Был создан, чтобы объединить всех тех, кто желает показать себя миру через красоту, напомнить, что женщины нужны для наполнения мира прекрасным. Слоган проекта соответствует нашей миссии: «НАПОМНИ МИРУ О ЛЮБВИ – НАПОЛНИ ВСЕЛЕННУЮ ПРЕКРАСНЫМ».

Кто как ни женщина отвечает за состояние мужчины в семье, за красоту и подачу ее в мир через себя, за воспитание мыслей у детей о прекрасном, за веру в лучшее, уют, тепло, заботу и традиции страны?

Первый флешмоб прошел в 2018 году в Красноярске. Это был эксперимент, в котором участвовали 50 женщин. Хотелось посмотреть и понять, как реагируют люди, что говорят мужчины, что пишут злопыхатели.

В 2024 году проекту исполнилось 6 лет. Шествие состоялось в 22 городах России, а также в Минске.

В 2025 году мы планируем охватить 36 городов России. «ПРОЕКТ В КРАСНЫХ ПЛАТЬЯХ» выйдет на международный уровень и пройдет в тех странах, где уважают РФ и принимают россиян с позитивом и удовольствием.

Нас часто спрашивают: «Почему именно в красных платьях, а не в синих, зеленых?». История цвета - отдельная тема. В студенчестве я тоже не очень любила красный, не понимала этот цвет. Однажды я провела эксперимент и сшила сама себе красное платье. Заметила, как сильно притягиваются взгляды людей. То есть яркость дала о себе знать. Потом этот цвет я применяла в маркетинге – все яркое привлекало внимание, чувствовалась активность промоутеров, которые были на мероприятиях в красных платьях. Из наблюдений становилось понятно, что красный, даже в истории, – цвет победы и лидерства.

На третий год проекта мне открылось новое понимание красного цвета. Я прочитала пояснение, что красный означает «тянущийся к Солнцу, желающий быть ярким и привлекательным, энергичным как Солнце». И первые буквы слова расшифровывались следующим образом: К – приближение, стремление, а РА – это Солнце.

Когда реализуешь собственные проекты, то всегда более глубоко и детально изучаешь всю информацию. Так было с красным цветом. В интернете можно найти множество примеров того, как мужчины более охотно приходят на помощь девушкам в красном платье, не обращая внимания на тех, кто одет в простую одежду. Энергия цвета очень сильна. И я, и участницы проекта знаем на личном опыте: чтобы поднять настроение, достаточно выбрать красный цвет, и уже мысли, действия и силы будут совершенно другими! А лучше надеть платье – потому что это как раз про женственность!

Проект начинает активно приглашать женщин в разных городах России с января. Сбор участниц идет постепенно до самого дня мероприятия.

Чтобы женщины не скучали, а общались между собой, сплотились и получали пользу от проекта, мы проводим полезные завтраки с нашими партнерами, экспертами. Организуем встречи про психологию красного цвета, правильное применение красной помады и использование красного цвета в своем гардеробе. Психологи, сексологи тоже любят разбирать разные темы с женщинами и делиться нужной, полезной для участниц информацией.

Каждая участница готовится заранее – ищет красное платье, составляет свой уникальный образ, чтобы быть яркой на мероприятии. Например, одна из них придумала интересное платье с рисунком собора. Это наша постоянная участница из Череповца – многодетная мама Елена Назимова, у нее 18 детей от 9 до 23 лет.