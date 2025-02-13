«Дает концерты только для близких»: продюсер раскрыл гонорар Вики Цыгановой

Исполнительница хита «Приходите в мой дом» Вика Цыганова крайне ответственно подходит к выбору заказчиков своих выступлений. Об этом сайту «Страсти» рассказал продюсер и шоумен Сергей Дворцов.

По словам медиаменеджера, 61-летняя артистка готова выступать, но лишь перед близкими людьми или проверенными заказчиками.

«Вика дает концерты, но редко и только для близких людей или хороших заказчиков. Спрос имеется. По расценкам: от 1,2 млн до 1,5 млн за концерт», — поделился продюсер.

Напомним, первый альбом Вики Цыгановой под названием «Гуляй, анархия» увидел свет в 1991 году. Первое сольное выступление исполнительницы состоялось спустя два года в Театре эстрады в Москве. В настоящий момент дискография Вики Цыгановой насчитывает 25 альбомов и сборников. Среди наиболее известных песен артистки — «Гуляй, душа», «Русская водка», «Приходите в мой дом».

С начала 1990-х певица замужем за продюсером Вадимом Цыгановым. Детей у пары нет.

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