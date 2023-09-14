«Чтобы попасть на соревнования, нужно драться»: разговор с лучшим BMX-райдером России

BMX (Bicycle Moto eXtreme) – одно из направлений велосипедного спорта, в котором используется одноимённый тип велосипеда. Он имеет небольшой размер колеса (20 дюймов, прим. «Страсти»), раму со смещенным центром тяжести и низко посаженное седло. Данный вид велосипеда позволяет выполнять опасные для жизни, захватывающие и завораживающие трюки.

Сайт «Страсти» поговорил Антоном Евстифеевым, завоевавшим титулы Лучшего BMX-райдера России 2010, 2011 (park, dirt), Вице-чемпиона Европы 2011 (Baltic Games), Финалиста Simple Session 2011 (18 place), Чемпиона России 2013 Vert. Мы узнали, как он накопил на свой первый двухколесный транспорт, почему не хочет обсуждать травмы и неудачи, и есть ли отличия между российскими и зарубежными соревнованиями. Мысль о том, что было здорово обзавестись личным вело-транспортом, пришла в голову Антона в конце 9 класса школы.

«Мне очень хотелось попасть в тусовку к крутым парням на театральной площади в Рязани. Я ходил мимо этого места в школу. Однажды мой одноклассник Макс, проезжая мимо, показал мне, как он умеет подпрыгивать в воздухе на BMX. А меня это так сильно поразило, что я точно так же захотел. Во мне было желание преодолевать, двигаться», - вспоминает Антон.

Чтобы реализовать свою мечту, ему пришлось немало потрудиться. Будучи подростком, он отправился собирать велосипеды на рынок, чтобы заработать на свой. Вскоре родители подарили ему горный Stels, (самый популярный в мире тип велосипеда, прим. «Страсти»), «он хороший, но не подходил мне по задачам», - поясняет Антон. Спустя год он все же накопил на BMX и начал тренироваться.