«Чтобы попасть на соревнования, нужно драться»: разговор с лучшим BMX-райдером России
© Личный архив Антона Евстифеева
BMX (Bicycle Moto eXtreme) – одно из направлений велосипедного спорта, в котором используется одноимённый тип велосипеда. Он имеет небольшой размер колеса (20 дюймов, прим. «Страсти»), раму со смещенным центром тяжести и низко посаженное седло. Данный вид велосипеда позволяет выполнять опасные для жизни, захватывающие и завораживающие трюки.
Сайт «Страсти» поговорил Антоном Евстифеевым, завоевавшим титулы Лучшего BMX-райдера России 2010, 2011 (park, dirt), Вице-чемпиона Европы 2011 (Baltic Games), Финалиста Simple Session 2011 (18 place), Чемпиона России 2013 Vert. Мы узнали, как он накопил на свой первый двухколесный транспорт, почему не хочет обсуждать травмы и неудачи, и есть ли отличия между российскими и зарубежными соревнованиями. Мысль о том, что было здорово обзавестись личным вело-транспортом, пришла в голову Антона в конце 9 класса школы.
«Мне очень хотелось попасть в тусовку к крутым парням на театральной площади в Рязани. Я ходил мимо этого места в школу. Однажды мой одноклассник Макс, проезжая мимо, показал мне, как он умеет подпрыгивать в воздухе на BMX. А меня это так сильно поразило, что я точно так же захотел. Во мне было желание преодолевать, двигаться», - вспоминает Антон.
Чтобы реализовать свою мечту, ему пришлось немало потрудиться. Будучи подростком, он отправился собирать велосипеды на рынок, чтобы заработать на свой. Вскоре родители подарили ему горный Stels, (самый популярный в мире тип велосипеда, прим. «Страсти»), «он хороший, но не подходил мне по задачам», - поясняет Антон. Спустя год он все же накопил на BMX и начал тренироваться.
© Катание в дисциплине дерт
Сейчас за плечами Антона порядка 100 соревнований. Среди них он выделяет три, особенно повлиявших на его профессиональный рост. Первое – это открытие ВГ Парка «Под мостом», где Антон занял четвертое место, «после чего началась моя история». Второе – это соревнования в Хельсинки, «где я занял 6 место и впервые выступил в Европе», и третье – это Simple Session (международное мероприятие по экстремальным видам спорта, ежегодно проходящее в Эстонии – прим. «Страсти») 2018 года, «после которого уже все закрутилось далеко и высоко».
К слову, по словам Антона, соревнования в России проходят зачастую на известных локациях с заранее известными райдерами. «Ты заранее понимаешь их и свой уровень подготовленности». На международных ситуация обстоит иначе. Спортсменам приходится готовиться на максимум и оценивать уровень профессионализма коллег-соперников уже на месте.
«Да и за некоторые соревнования нужно драться, если хочешь участвовать. У тебя должен быть уровень катания не хуже остальных», - поясняет Антон.
Антон признается, что некоторые соревнования оставляли глубокий отпечаток в жизни, поскольку сопровождались травмами, однако рассказывать подробнее о периодах восстановления после буквальных падений и страхах он не стал, поскольку «мужчины не обсуждают такое, тем более экстремалы», - заключил спортсмен.
О том, почему Антон в результате решил сменить род деятельности и стал моделью, читайте в нашем материале.