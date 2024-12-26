«Что-то невероятное»: стилист Бузовой Карстен рассказал о свадебном платье для певицы

Стилист, телеведущий и основатель своего бренда Никита Карстен работает со звездами кино и шоу-бизнеса. Его давно прозвали звездным стилистом, а его образы для певицы Ольги Бузовой обсуждают все СМИ. В интервью сайту «Страсти» молодой человек рассказал о том, какое бы свадебное платье выбрал для своей клиентки.

«Я бы с удовольствием стал частью такого важного события в жизни Оли. И я уверен, что это были бы действительно запоминающиеся образы – возможно, даже такие же яркие и смелые, как у Рианны во время ее беременности!» – заявил Никита.

Карстен признался, что они сразу нашли с Ольгой общий язык и их вкусы во многом совпадают.

«Знаю, что у Оли есть мечта о трех разных свадебных образах... Но, пожалуй, не буду раскрывать все карты! Пусть это останется сюрпризом до того самого особенного дня. Скажу только, что когда этот момент наступит, мы точно сделаем что-то невероятное! Ведь Оля заслуживает того, чтобы в этот важный день быть самой красивой и счастливой невестой», – добавил стилист.

Полное интервью с Никитой Карстеном о знакомстве с Ольгой Бузовой, казусе в эфире, работе с Юлией Пересильд и экспериментах Стаса Ярушина можно прочитать здесь.