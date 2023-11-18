Что россияне хотят в себе изменить: топ-6 популярных пластических операций
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Сегодня пластические операции дают огромную возможность изменить внешность и обрести уверенность в себе. Пластический хирург Василиса Перушкина рассказала порталу «Страсти», какие изменения во внешности считаются самыми популярными в России.
Маммопластика
По словам специалиста, одним из самых популярных запросов среди женщин является пластика груди. Среди операций лидирует увеличение груди, но также популярна подтяжка молочных желез и уменьшение груди (при ее больших размерах). Часто после родов женщины решаются и на комплексную операцию – увеличение и подтяжку груди при наличии провисания молочных желёз.
Ринопластика
Не меньшей актуальностью среди пациентов пользуется ринопластика, позволяющая скорректировать форму и размер носа. Помимо работы с эстетикой одновременно во время операции возможно исправить носовое дыхание, поработав с носовой перегородкой.
Блефаропластика
Хирургическая коррекция век особенно актуальна у людей с возрастными изменениями в области глаз (кожа вокруг глаз очень тонкая и первые изменения затрагивают именно эту область). Блефаропластика позволяет убрать нависшее веко, устранить мешки под глазами, в результате чего взгляд перестает казаться тяжелым и уставшим.
Существуют методики с удалением избытков кожи и методики изолированной работы с «мешками» под глазами, когда проблема беспокоит более юных пациентов. В этом случае операция выполняется без разрезов на коже. Иногда блефаропластика проводится не только из соображений эстетики, но и по показаниям, например, когда птоз верхнего века снижает остроту зрения.
Василиса Перушкина
Пластический хирург
Фейслифтинг
Под этим термином понимается хирургическая подтяжка лица. В зависимости от имеющихся проблем она делится на три зоны:
Подтяжка верхней трети (лба и бровей) выполняется при птозе бровей, наличии «тяжелого», «угрюмого» взгляда;
Подтяжка средней трети (области скул и щёк) – при данной технике хирург работает в том числе с носогубной складкой;
Подтяжка нижней трети (область нижней челюсти и шеи) – выполняется при появлении возрастных изменений, а также избытков кожи и «брылей», при этом формируется четкий овал лица.
Липосакция
Не сдает своих позиций и липосакция, которая пользуется спросом у людей, мечтающих избавиться от избыточных жировых отложений. Операция проводится через небольшие проколы на коже при помощи тупоконечного инструмента – канюли, который сохраняет сосуды и забор жира протекает с минимальной кровопотерей. Самыми частыми зонами для выполнения липосакции являются живот, бока, спина и поясница, бёдра, руки, подбородок.
Абдоминопластика
Данная пластическая операция устраняет дряблость и позволяет преобразить одну из самых сложных зон, которую тяжело исправить другими способами. Во время операции удаляются кожно-жировые избытки, при необходимости ушивается диастаз прямых мышц живота и формируется красивый и плоский живот. Часто операция выполняется комплексно вместе с липосакцией, заключила пластический хирург.
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