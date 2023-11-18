Что россияне хотят в себе изменить: топ-6 популярных пластических операций

Сегодня пластические операции дают огромную возможность изменить внешность и обрести уверенность в себе. Пластический хирург Василиса Перушкина рассказала порталу «Страсти», какие изменения во внешности считаются самыми популярными в России.

Маммопластика

По словам специалиста, одним из самых популярных запросов среди женщин является пластика груди. Среди операций лидирует увеличение груди, но также популярна подтяжка молочных желез и уменьшение груди (при ее больших размерах). Часто после родов женщины решаются и на комплексную операцию – увеличение и подтяжку груди при наличии провисания молочных желёз.

Ринопластика

Не меньшей актуальностью среди пациентов пользуется ринопластика, позволяющая скорректировать форму и размер носа. Помимо работы с эстетикой одновременно во время операции возможно исправить носовое дыхание, поработав с носовой перегородкой.

Блефаропластика

Хирургическая коррекция век особенно актуальна у людей с возрастными изменениями в области глаз (кожа вокруг глаз очень тонкая и первые изменения затрагивают именно эту область). Блефаропластика позволяет убрать нависшее веко, устранить мешки под глазами, в результате чего взгляд перестает казаться тяжелым и уставшим.