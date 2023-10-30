Что нельзя обсуждать в присутствии мужчины: мнение психолога Васильковой

В-четвертых , при мужчине лучше не обсуждать женские темы, магазины, бьюти-сферу, пересказывать рассказы подружек и то, что сказала учительница в школе. «Потому что эти вопросы абсолютно не интересуют мужчину, не повышают его интерес к женщине и не развивают», - поясняет психолог.

Мужчине можно рассказывать то, какую статью женщина прочитала, какой обучающий курс она прошла, какие способы заработка для себя открыла, как продвинулась в своей работе. То есть мужчины любят всё четкое и движимое. А разговоры двух женщин в какой-либо обстановке чаще всего мужчин не интересуют – от этого им становится скучно. Если рассказ женщины скучный, для них это равно «моя женщина скучная».

В-пятых , мужчине не надо рассказывать, кто и что негативного о них сказал. Мужчине хорошо рассказывать про то, что его кто-то похвалил, оценил.

В-шестых , мужчине не стоит давать совет и говорить, что ему надо делать и как надо делать, если он сам не попросил женщину об этом.

В-седьмых , в присутствии мужчины, если разговор с третьим лицом, а он свидетель, не стоит обсуждать то, что порочит его честь, его статус, его детей, его родителей и его друзей. Также не стоит рассказывать о нем без его согласия в его присутствии.

«Очень часто женщины настолько не уважают мужчин, рассказывая про них в их присутствии, не заручившись их согласием. Возможно, он не хочет, чтобы эта история стала достоянием общественности. Или можно предложить ему самому рассказать эту историю так, как он считает нужным», - заключила эксперт.

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