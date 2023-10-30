Что нельзя обсуждать в присутствии мужчины: мнение психолога Васильковой
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На какие темы лучше не говорить в присутствии своего мужчины? О чем представители сильного пола не хотят слышать и почему, порталу «Страсти» рассказала эксперт по коммуникациям, психолог Таня Василькова.
По словам специалиста, во-первых, в присутствии друзей мужчины не стоит обсуждать его недостатки, высказывать ему претензии, перебивать его, говорить: «Ты не так рассказываешь, на самом деле всё было по-другому». Важно в присутствии друзей мужчины давать ему возможность высказаться до конца, если он что-то говорит некорректно или преувеличивает, фантазирует, то потом вдвоем обсудить это.
Во-вторых, при мужчине лучше не обсуждать своих бывших в негативном ключе, поскольку он автоматически сделает вывод, что в случае расставания женщина так же будет говорить о нем.
В-третьих, если есть ребёнок от прошлых отношений, то лучше не обсуждать в негативном ключе и бывшего мужа, так как это отразится на отношениях нынешнего мужчины с ребенком.
Как это происходит? Мужчина смотрит на ребенка через призму того, как его женщина относится к отцу ребёнка. Если он понимает, что её кто-то обижал, кто-то был с ней несправедлив, то у него будет копиться внутренний негатив из-за несправедливости и сопереживания за свою любимую женщину. Но напрямую бывшему мужчине высказать свое недовольство не получается, поэтому негатив к отцу ребенка он будет переносить на ребенка, что будет вызывать сложности в их отношениях.
Таня Василькова
Эксперт по коммуникациям, психолог, автор комиксов и «Навигатор для родителей» и «Как прожить в браке без брака»
В-четвертых, при мужчине лучше не обсуждать женские темы, магазины, бьюти-сферу, пересказывать рассказы подружек и то, что сказала учительница в школе. «Потому что эти вопросы абсолютно не интересуют мужчину, не повышают его интерес к женщине и не развивают», - поясняет психолог.
Мужчине можно рассказывать то, какую статью женщина прочитала, какой обучающий курс она прошла, какие способы заработка для себя открыла, как продвинулась в своей работе. То есть мужчины любят всё четкое и движимое. А разговоры двух женщин в какой-либо обстановке чаще всего мужчин не интересуют – от этого им становится скучно. Если рассказ женщины скучный, для них это равно «моя женщина скучная».
В-пятых, мужчине не надо рассказывать, кто и что негативного о них сказал. Мужчине хорошо рассказывать про то, что его кто-то похвалил, оценил.
В-шестых, мужчине не стоит давать совет и говорить, что ему надо делать и как надо делать, если он сам не попросил женщину об этом.
В-седьмых, в присутствии мужчины, если разговор с третьим лицом, а он свидетель, не стоит обсуждать то, что порочит его честь, его статус, его детей, его родителей и его друзей. Также не стоит рассказывать о нем без его согласия в его присутствии.
«Очень часто женщины настолько не уважают мужчин, рассказывая про них в их присутствии, не заручившись их согласием. Возможно, он не хочет, чтобы эта история стала достоянием общественности. Или можно предложить ему самому рассказать эту историю так, как он считает нужным», - заключила эксперт.
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