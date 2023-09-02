«Что меня радует?»: почему мы выбираем быть «удобными», а не счастливыми

Как это происходит?

Во-первых, в самом начале жизни наше выживание зависит от окружающей среды. Поэтому если мы слишком сильно выделяемся, то ставим себя под угрозу, так как возникает риск быть белой вороной, не принятой обществом.

Во-вторых, практически каждый боготворит своих родителей. Когда ребенок хочет получить любовь, он начинает делать то, что вызывает радость у значимых для него взрослых. А если этой радости не возникает, то вне зависимости от своих интересов, он будет искать способы ее доставить.

Также бывают жесткие и контролирующие родители, которые постоянно указывают своим детям, что им делать. Когда за ребенка всегда решают папа и мама, он теряет связь с реальностью, а потом, вырастая, просто забывает, кем является на самом деле.