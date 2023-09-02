«Что меня радует?»: почему мы выбираем быть «удобными», а не счастливыми
Психолог Тамара Лагоша объяснила, как стать счастливым человеком.
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Некоторые люди, несмотря на внешнее благополучие, на самом деле не испытывают чувства радости и удовлетворенности жизнью. Магистр психологии, международный фасилитатор, член международной федерации коучинга Тамара Лагоша рассказала, почему люди часто выбирают быть «удобными» и как стать по-настоящему счастливым.
При рождении мы приходим в этот мир неким сгустком энергии, который хочет играть, показывать себя всем, делиться собой. Зачастую такой шквал энергии в чистом виде достаточно сложно перенести как обществу в целом, так и нашей семье в частности. Поэтому мы начинаем подстраиваться: через установки и воспитание, которые нам транслируют.
Тамара Лагоша
Магистр Психологии
Как это происходит?
Во-первых, в самом начале жизни наше выживание зависит от окружающей среды. Поэтому если мы слишком сильно выделяемся, то ставим себя под угрозу, так как возникает риск быть белой вороной, не принятой обществом.
Во-вторых, практически каждый боготворит своих родителей. Когда ребенок хочет получить любовь, он начинает делать то, что вызывает радость у значимых для него взрослых. А если этой радости не возникает, то вне зависимости от своих интересов, он будет искать способы ее доставить.
Также бывают жесткие и контролирующие родители, которые постоянно указывают своим детям, что им делать. Когда за ребенка всегда решают папа и мама, он теряет связь с реальностью, а потом, вырастая, просто забывает, кем является на самом деле.
Если человек не осознает своих желаний, он теряет контакт с собой и начинает считывать то, что нужно другим людям. Сначала мы подстраиваемся под родителей и близких, в школе – под одноклассников, а потом – под любой социум, в котором находимся: супруга, работодателя или коллег. Человек начинает угасать, у него уже не хватает энергии, ведь где-то глубоко внутри он все равно знает, чего хочет.
Тамара Лагоша
Магистр Психологии
Как начать жить для себя?
Составить список радостей. Нужно написать не менее 30-ти пунктов, где еда может быть только одним. Необходимо выбрать то, что вас наполняет и возвращает в ресурсное состояние: путешествия, приятная телу одежда, встреча с друзьями, поход в караоке, рисование и т.д.
Если задача кажется трудной, то сначала можно в течение недели просто постоянно задавать себе вопросы: «Что меня радует?», «Что я могу сделать для себя сегодня?» Необходимо записывать все, что приносит удовольствие. Соберите 100 желаний, а потом проранжируйте их. Посмотрите, какие желания на самом деле ваши, а какие – навязаны другими людьми.
Допустим, вы хотите выучить японский язык: что-то прочитать на нем или поехать в Японию и свободно там разговаривать. А может, эта мечта появилась только потому, что ваша мама всегда хотела, чтобы вы знали этот язык и стали переводчиком? Тогда это не ваше желание, а незакрытый гештальт «мама бы гордилась».
Тамара Лагоша
Магистр Психологии
Еще один хороший способ – начать уделять время себе. Эксперт советует найти хотя бы час в день для себя и провести его именно так, как вы хотите. Неважно что это будет: сон, прогулка, чтение, компьютерные игры. Занятия на каждый день могут меняться, но час времени на себя должен быть обязательно. Потом можно начать выделять себе уже целый день.
Кто такой счастливый человек и как им стать?
Прежде всего счастливый человек свободен в своих проявлениях. Он может быть тем, кем действительно хочет. Интересно, что, когда человек позволяет такое себе, он позволяет и другим людям быть собой.
Важно понимать, что свободный в восприятии себя и других человек никогда не подумает, что настроение окружающих может быть как-то связано с ним. Он не будет брать на себя ответственность за чужое счастье и терпеть неудобства. Вместо этого он сделает так, как было бы комфортно ему.
Тамара Лагоша отмечает, что в нашей культуре принято «находить друг друга по страданиям». Когда в общество недовольных и страдающих людей приходит их антипод, от него сразу отгораживаются. Стоит осмотреться и понять, какие люди вам созвучны.
Каждый человек хочет быть счастливым, ведь нет смысла жить только ради других. Позвольте себе найти то, что будет вас радовать, вдохновлять и наполнять. Тогда ваша жизнь станет более яркой, насыщенной и интересной.
Тамара Лагоша
Магистр Психологии