«Чего я хочу?»: психолог объяснила, как отличить истинные желания от навязанных
Психолог Тамара Лагоша рассказала, как понять свои истинные желания и мечты.
© Freepik
У каждого из нас есть свои мечты и потребности. Однако зачастую люди не понимают, куда идут и зачем. Магистр психологии, международный фасилитатор, член международной федерации коучинга Тамара Лагоша рассказала, как научиться слышать себя.
Для выполнения собственных желаний у человека всегда есть энергия. Если на пути к определенной цели сил становится все меньше и появляются сомнения, то, скорее всего, это не ваша цель.
Тамара Лагоша
Магистр психологии
Стоит отметить, что в эпоху соцсетей мы постоянно видим идеальные изображения чьей-то жизни и пытаемся «натянуть» эти красивые картинки на свою реальность. Желание подогнать свою жизнь под чужую может не принести никакой радости, потому что на самом деле мы хотим не саму картинку, а ощущение от нее: например, финансовую легкость, свободу в путешествиях и т.д.
Если человек вечно стремится к чужим желаниям, то в какой-то момент его силы иссякнут и он даже не заметит, как впадет в депрессию. Из-за долгого игнорирования истинных желаний появляется ощущение, что для исполнения собственной мечты мы недостаточно хороши.
Помните, что подобное чувство вины или «неправильности» никогда не является вашим. Когда ребенок рождается, у него нет таких понятий, как оценка и осуждение. Появление любого сравнения – это установки родителей об их понимании «хорошо – плохо».
Тамара Лагоша
Магистр психологии
Чаще всего ощущение «неправильности» появляется из-за того, что в детстве человек что-то услышал от авторитетного взрослого. Но надо помнить, что этим взрослым был обычный человек, у которого тоже есть своим травмы и страхи.
Часто в нашем окружении появляются очень увлеченные и энергичные люди, которые могут втягивать нас в какие-то свои мечты. В такие моменты необходимо задать себе вопросы: «Чего я на самом деле хочу? Что меня делает счастливым?».
Интересно, что у некоторых желаний есть «срок годности». То, что мы когда-то хотели, сейчас может быть неактуальным. И причина здесь вовсе не в возрасте, а в том, что человек меняется с каждым годом жизни. Зачастую мы помним свои старые желания и все еще пытаемся их реализовать. Но, если посмотреть вглубь себя, нам уже этого давно не хочется.
Каждый из нас является совершенно уникальным человеком. Не стоит подстраиваться под других, не нужно стараться быть удобным или пытаться всем угодить. Лучше позволить себе быть собой.
Тамара Лагоша
Магистр психологии