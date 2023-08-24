«Чего я хочу?»: психолог объяснила, как отличить истинные желания от навязанных

Чаще всего ощущение «неправильности» появляется из-за того, что в детстве человек что-то услышал от авторитетного взрослого. Но надо помнить, что этим взрослым был обычный человек, у которого тоже есть своим травмы и страхи.

Часто в нашем окружении появляются очень увлеченные и энергичные люди, которые могут втягивать нас в какие-то свои мечты. В такие моменты необходимо задать себе вопросы: «Чего я на самом деле хочу? Что меня делает счастливым?».

Интересно, что у некоторых желаний есть «срок годности». То, что мы когда-то хотели, сейчас может быть неактуальным. И причина здесь вовсе не в возрасте, а в том, что человек меняется с каждым годом жизни. Зачастую мы помним свои старые желания и все еще пытаемся их реализовать. Но, если посмотреть вглубь себя, нам уже этого давно не хочется.