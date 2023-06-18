Что делать, если за рубежом бывать не удается, а английский нужно выучить: практические советы

Зачем нужно погружение в языковую среду и что делать если не получается бывать за рубежом? Разбираемся вместе с директором по обучению ILS Викторией Тимофеевой.

Зачем нужно англоговорящее пространство?

Языковая среда – пространство, где используют определенный язык. Например, в Москве языковое пространство в основном русскоязычное. Но если вы идете на занятие китайским по коммуникативной методике, там будет китайская языковая среда.

«Языковая среда помогает учить язык как носители: просто находясь среди людей, говорящих на языке. Им не нужно зубрить правила, чтобы понимать, как правильно говорить. Из-за постоянного слушания языка, у них вырабатывается языковая интуиция - они уже понимают, что что-то звучит правильно, а что-то нет, даже если объяснить не могут», - поясняет специалист.

Конечно, можно просто зубрить правила. Но многим знакома проблема, когда правило выучил, а в речи не удается употребить. Это связано с тем, что знания были получены, но не был получен речевой опыт. «Язык же не математика: если не будет практики, толка от заучивания правил не будет. Вы так и не заговорите».

Эту проблему решает языковая среда. Вы не просто выучите правила типа s + v -ing, но на практике услышите, как говорят люди. И чем больше будете слышать, читать, говорить, тем сильнее будет развиваться языковая интуиция. Говорить будет легче и проще.

Необходимо ли выезжать за границу, чтобы погрузиться в языковую среду?

«Конечно, нет. Так было в прошлом, когда мы не могли сами выбирать, что читать и слушать. Сейчас есть интернет, а, значит, границ нет», - отмечает Виктория Тимофеева.

Во-первых, многие школы успешно работают по системе погружения в язык, в том числе ILS. Учитель не говорит на русском на занятии, все материалы – аутентичные, современные. Работа ведется только по проверенным пособиям ведущих издательств. Так, ILS использует Cambridge, но есть также Oxford, Macmillan и др.