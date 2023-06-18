Что делать, если за рубежом бывать не удается, а английский нужно выучить: практические советы
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Зачем нужно погружение в языковую среду и что делать если не получается бывать за рубежом? Разбираемся вместе с директором по обучению ILS Викторией Тимофеевой.
Зачем нужно англоговорящее пространство?
Языковая среда – пространство, где используют определенный язык. Например, в Москве языковое пространство в основном русскоязычное. Но если вы идете на занятие китайским по коммуникативной методике, там будет китайская языковая среда.
«Языковая среда помогает учить язык как носители: просто находясь среди людей, говорящих на языке. Им не нужно зубрить правила, чтобы понимать, как правильно говорить. Из-за постоянного слушания языка, у них вырабатывается языковая интуиция - они уже понимают, что что-то звучит правильно, а что-то нет, даже если объяснить не могут», - поясняет специалист.
Конечно, можно просто зубрить правила. Но многим знакома проблема, когда правило выучил, а в речи не удается употребить. Это связано с тем, что знания были получены, но не был получен речевой опыт. «Язык же не математика: если не будет практики, толка от заучивания правил не будет. Вы так и не заговорите».
Эту проблему решает языковая среда. Вы не просто выучите правила типа s + v -ing, но на практике услышите, как говорят люди. И чем больше будете слышать, читать, говорить, тем сильнее будет развиваться языковая интуиция. Говорить будет легче и проще.
Необходимо ли выезжать за границу, чтобы погрузиться в языковую среду?
«Конечно, нет. Так было в прошлом, когда мы не могли сами выбирать, что читать и слушать. Сейчас есть интернет, а, значит, границ нет», - отмечает Виктория Тимофеева.
Во-первых, многие школы успешно работают по системе погружения в язык, в том числе ILS. Учитель не говорит на русском на занятии, все материалы – аутентичные, современные. Работа ведется только по проверенным пособиям ведущих издательств. Так, ILS использует Cambridge, но есть также Oxford, Macmillan и др.
Отметим закономерность: чем дольше вы слышите английскую речь, тем лучше вы ее будете понимать. Если же половина урока проходит на русском, то вы уже потеряли половину прогресса. На уроках с погружением в язык ваш мозг переключается. Он отключается от русского языка и пытается включиться в английский, понять его логику - как ребенок, когда впервые учит язык. Вы даже можете заметить, что после такого урока вы продолжаете думать на иностранном языке. Именно поэтому коммуникативная методика без перевода на родной язык считается самой эффективной, и она крайне распространена во всем мире.
Виктория Тимофеева
Директор по обучению ILS
Во-вторых, вы сами можете окружать себя языком с помощью сериалов, книг, новостей, видео, подкастов и т.д. Это не сложно, просто включите в свой план дня то, что вам нравится. Все можно найти в открытом доступе.
К этому еще можно добавить соцсети, форумы и иные англоязычные пространства. «Сидите» на сайтах, где «сидят» иностранцы, смотрите, как они общаются, советует Виктория Тимофеева.
Очень полезен YouTube – в роликах можно услышать реальную «нефильтрованную» речь людей из разных стран. Найдите интересных вам блогеров, и смотрите их видео.
«И не забывайте: главное в изучении языка – регулярность и длительность. Помните, что чем дольше вы это делаете, тем лучше становитесь. Согласно исследованиям, даже носителям нужно 30 лет, чтобы освоить собственный язык до совершенства. Поэтому чем больше времени посвящаете – тем лучше», - заключила специалист.
Ранее мы рассказывали о том, есть ли у людей неспособность к изучению языков или это вымысел.