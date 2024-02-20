Что делать, если врачи отказывают в стерилизации: отвечает врач
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В России женщинам проводят добровольную стерилизацию только при соблюдении определенных условий. Но порой, несмотря на них, россиянкам отказывают в операции. О том, что делать в этом случае, рассказала юрист Ксения Корсакова.
Как пояснила специалист, хоть и операция проводится по желанию женщины, закон п. 1 ст. 57 Федерального закона от 21.11.2011 N 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации», предписывает условия, при которых она может быть проведена:
- возраст 35 лет
- наличие двух и более детей
Также стерилизация проводится при наличии определенных заболеваний и состояний, которые тоже определены в законе. К ним относятся: разрыв матки, несколько операций кесарево, серьезные сердечно-сосудистые заболевания, тяжёлая форма диабета и другие, объяснила юрист.
«Если женщина соответствует всем приведённым выше условиям, а врач отказывает в операции, то здесь необходимо попросить доктора изложить причину отказа в письменной форме. Это будет служить доказательством в дальнейшем при обращении к вышестоящим должностным лицам. Одним из которых является главный врач медицинского учреждения», — говорит эксперт.
При несогласии с отказом проведения операции женщина может обратиться к главному врачу, приложив объяснения врача.
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