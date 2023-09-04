Врач Оськин раскрыл, что такое невралгия и как ее лечить
Врач Оськин: число страдающих от невралгии пациентов может увеличиться в будущем.
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Как часто мы слышим о невралгии и даже не знаем, что она означает на самом деле. Портал «Страсти» решил пообщаться с экспертом, врачом-неврологом Центра молекулярной диагностики CMD Калуга ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Сергеем Оськиным и узнать у него все подробности об этом недуге.
Итак, что же такое невралгия? По словам специалиста, это боль, возникающая при органическом поражении или нарушении функции различных отделов нервной системы. Причиной ее могут быть повреждения нервной системы на любом уровне, начиная от периферических сенсорных нервов и заканчивая корой больших полушарий.
Нейропатическая боль является хронической проблемой, которая представляет собой значительную нагрузку на пациентов, общество и систему здравоохранения. Распространенность нейропатической боли в общей популяции оценивается в 7 – 10% и, как ожидается, будет увеличиваться в будущем.
Ряд факторов, таких как старение населения, увеличение показателей ожирения и увеличение выживаемости онкологических больных, получающих лечение с помощью вмешательств, которые могут вызвать невропатическую боль, означают, что распространенность нейропатической боли, вероятно, увеличится в будущем. Лечение нейропатической боли является сложным и продолжает оставаться проблемой.
Сергей Оськин
Врач-невролог Центра молекулярной диагностики CMD Калуга ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора
Важно понимать, что невропатическая боль (невралгия) – это не диагноз. При ней должно быть очевидное поражение или заболевание, которое удовлетворяет установленным неврологическим диагностическим критериям.
Наличие ряда симптомов или признаков, например, боль, вызванная прикосновением, сама по себе не оправдывает использование термина «невралгия». «Некоторые заболевания, такие как невралгия тройничного нерва, в настоящее время определяются по клинической картине, а не по объективному диагностическому тестированию. Другие диагнозы, такие как постгерпетическая невралгия (невропатическая боль, возникающая из-за повреждения периферического нерва при реактивации вируса ветряной оспы - опоясывающий лишай), обычно основаны на анамнезе», - отметил специалист.
Методы лечения нейропатической боли
Золотой стандарт лечения нейропатической боли включает противоэпилептические и антидепрессанты. Пластыри с капсаицином высокой концентрации (8%) были разработаны впоследствии и одобрены для лечения периферической нейропатической боли. «Капсаицин, острый ингредиент перца чили, использовался для лечения боли с древних времен, а кремы с низкой концентрацией были разработаны для постгерпетической невралгии в 1980-х годах», - подчеркнул эксперт.
Также в качестве метода нелекарственного лечения нейропатической боли может применяться чрескожная электростимуляция. ЧЭНС-терапия — стимуляция электрическим током расположенных в коже чувствительных рецепторов. От них электрические импульсы по нервным стволам поступают в спинной мозг и центральную нервную систему, где блокируют болевые импульсы, идущие из патологического очага. После многократного проведения сеансов ЧЭНС-терапии болевые ощущения полностью проходит.
Почему на приеме очень часто ставится диагноз невралгии?
Невралгия (нейропатическая боль) на самом деле составляет около 7 – 10% всех болевых синдромов, с которыми обращаются пациенты на амбулаторный прием. Львиная же доля — это воспалительная или неспецифическая боль различной локализации.
Например, диагноз «межреберная невралгия» в реальности встречается достаточно редко, чаще всего, за этим диагнозом стоит или миозит (воспаление) грудных мышц, или синдром реберно-хрящевых сочленений (синдром Титце, асептическое (безмикробное) воспаление одного или нескольких реберных хрящей в области их соединения с грудиной. Чаще всего он возникает из-за травм или тяжелых физических нагрузок).
Сергей Оськин
Врач-невролог Центра молекулярной диагностики CMD Калуга ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора
Можно ли проводить профилактику развития нейропатической боли?
Если говорить в целом, то это нереально, учитывая основные причины такой боли. По словам врача, неправильно и плохо пролеченная воспалительная боль может перейти в нейропатическую, в таком случае своевременное грамотное полноценное лечение может в значительной мере предотвратить ее появление.