Врач Оськин раскрыл, что такое невралгия и как ее лечить

Важно понимать, что невропатическая боль (невралгия) – это не диагноз. При ней должно быть очевидное поражение или заболевание, которое удовлетворяет установленным неврологическим диагностическим критериям.

Наличие ряда симптомов или признаков, например, боль, вызванная прикосновением, сама по себе не оправдывает использование термина «невралгия». «Некоторые заболевания, такие как невралгия тройничного нерва, в настоящее время определяются по клинической картине, а не по объективному диагностическому тестированию. Другие диагнозы, такие как постгерпетическая невралгия (невропатическая боль, возникающая из-за повреждения периферического нерва при реактивации вируса ветряной оспы - опоясывающий лишай), обычно основаны на анамнезе», - отметил специалист.

Методы лечения нейропатической боли

Золотой стандарт лечения нейропатической боли включает противоэпилептические и антидепрессанты. Пластыри с капсаицином высокой концентрации (8%) были разработаны впоследствии и одобрены для лечения периферической нейропатической боли. «Капсаицин, острый ингредиент перца чили, использовался для лечения боли с древних времен, а кремы с низкой концентрацией были разработаны для постгерпетической невралгии в 1980-х годах», - подчеркнул эксперт.

Также в качестве метода нелекарственного лечения нейропатической боли может применяться чрескожная электростимуляция. ЧЭНС-терапия — стимуляция электрическим током расположенных в коже чувствительных рецепторов. От них электрические импульсы по нервным стволам поступают в спинной мозг и центральную нервную систему, где блокируют болевые импульсы, идущие из патологического очага. После многократного проведения сеансов ЧЭНС-терапии болевые ощущения полностью проходит.

Почему на приеме очень часто ставится диагноз невралгии?

Невралгия (нейропатическая боль) на самом деле составляет около 7 – 10% всех болевых синдромов, с которыми обращаются пациенты на амбулаторный прием. Львиная же доля — это воспалительная или неспецифическая боль различной локализации.