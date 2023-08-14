Что делать, если шатается зуб: стоматолог Владимир Лосев объяснил, как решить эту проблему
Стоматолог Лосев рассказал, почему может шататься зуб и как решить эту проблему.
© Freepik
Всем нам хотелось бы иметь голливудскую улыбку, однако мы зачастую забываем следить за здоровьем зубов и обращаемся к специалисту в самый последний момент. Шатание зуба – одна из наиболее частых причин визита к стоматологу. Однако это лишь последствие игнорирования других проблем со здоровьем. Главный врач клиники «Мегастом» Владимир Лосев объяснил, почему может шататься зуб.
По словам эксперта, одной из самых распространенных причин избыточной подвижности зубов считается пародонтит. Это воспаление пародонта, то есть тканей, окружающих и поддерживающих зубы.
Воспаление происходит как результат накопления бактериального налета на зубах (зубного камня), что приводит к разрушению пародонтальных тканей. При пародонтите пациенты сталкиваются с кровоточивостью десен, покраснением, припухлостью.
Владимир Лосев
Главный врач клиники «Мегастом»
Лечение пародонтита включает регулярные гигиенические чистки у стоматолога и удаление зубного камня. Причем, как отмечает Владимир Лосев, удалить необходимо не только наддесневые зубные отложения, но поддесневые.
Самостоятельный уход за полостью рта должен включать стандартную чистку зубов утром и вечером, а также дополнительные меры. Например, использование зубной нити и ирригатора, чтобы бороться с налетом и остатками пищи в труднодоступных местах.
Кроме того, стоматолог может назначить противовоспалительную терапию с обработкой десен не менее двух раз в день при помощи хлоргексидина и применение специальных гелей, которые также призваны бороться с воспалением десен.
Специалист утверждает, что в настоящее время в стоматологической практике для лечения пародонтита широко применяется процедура плазмолифтинга, которая позволяет поднять местный иммунитет, чтобы бороться с воспалением десен и подвижностью зубов.
Но за шатанием могут стоять и другие причины: например, травмы, кариес, перегрузка зубов. Последнее часто возникает из-за отсутствия зубов на одной стороне. Это вынуждает пациента жевать на другой стороне, увеличивая нагрузку на зубы.
В редких случаях с подвижностью можно столкнуться после удаления соседнего зуба. Как правило, это проходит по мере заживания.
Если вы столкнулись с шатанием зуба, прежде всего необходимо незамедлительно обратиться к стоматологу. Лишь профессионал сможет дать точную оценку состояния ваших зубов.
Владимир Лосев
Главный врач клиники «Мегастом»
Как только причина подвижности зуба будет определена, врач подберет соответствующее лечение, которое включает удаление зубного налета, терапию пародонтита, лечение корневых каналов или восстановление зуба.
В конце Владимир Лосев отметил, что важно не забывать посещать стоматолога для регулярных осмотров и профилактических процедур. Это поможет выявить проблемы заболеваний зубов и десен на ранних стадиях развития и не дать им прогрессировать.
Ранее мы писали, как сохранить молодость и красоту ушей.