Что делать, если шатается зуб: стоматолог Владимир Лосев объяснил, как решить эту проблему

Лечение пародонтита включает регулярные гигиенические чистки у стоматолога и удаление зубного камня. Причем, как отмечает Владимир Лосев, удалить необходимо не только наддесневые зубные отложения, но поддесневые.

Самостоятельный уход за полостью рта должен включать стандартную чистку зубов утром и вечером, а также дополнительные меры. Например, использование зубной нити и ирригатора, чтобы бороться с налетом и остатками пищи в труднодоступных местах.

Кроме того, стоматолог может назначить противовоспалительную терапию с обработкой десен не менее двух раз в день при помощи хлоргексидина и применение специальных гелей, которые также призваны бороться с воспалением десен.

Специалист утверждает, что в настоящее время в стоматологической практике для лечения пародонтита широко применяется процедура плазмолифтинга, которая позволяет поднять местный иммунитет, чтобы бороться с воспалением десен и подвижностью зубов.

Но за шатанием могут стоять и другие причины: например, травмы, кариес, перегрузка зубов. Последнее часто возникает из-за отсутствия зубов на одной стороне. Это вынуждает пациента жевать на другой стороне, увеличивая нагрузку на зубы.

В редких случаях с подвижностью можно столкнуться после удаления соседнего зуба. Как правило, это проходит по мере заживания.