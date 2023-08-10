Возраст выдают мочки: пластический хирург рассказал, как сохранить молодость и красоту ушей

Уши, как и любая другая часть тела, подвержены старению. Однако мы часто забываем об этом и уделяем им мало внимания. Как сохранить молодость и красоту ушей, рассказал пластический хирург Дмитрий Зимин.

При возрастном старении этой зоны люди часто сталкиваются с потерей упругости и обвисанием тканей, особенно в области мочки уха.