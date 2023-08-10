Возраст выдают мочки: пластический хирург рассказал, как сохранить молодость и красоту ушей
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Уши, как и любая другая часть тела, подвержены старению. Однако мы часто забываем об этом и уделяем им мало внимания. Как сохранить молодость и красоту ушей, рассказал пластический хирург Дмитрий Зимин.
При возрастном старении этой зоны люди часто сталкиваются с потерей упругости и обвисанием тканей, особенно в области мочки уха.
На состояние ушей оказывают большое влияние украшения: тяжелая бижутерия и серьги из благородных металлов провоцируют птоз тканей и деформацию мочки уха. Поэтому на первом месте в данном вопросе стоит профилактика старения, которая может быть представлена разными способами, начиная с ограничения в ношении тяжелых украшений и заканчивая увлажнением кожи.
Дмитрий Зимин
Пластический хирург
Как утверждает хирург, использование кремов или сывороток с активными компонентами, такими как гиалуроновая кислота, коллаген, ретинол и пептиды, помогает улучшить упругость и сияние кожи мочек ушей.
Среди косметологических процедур можно отметить мезотерапию. Специалист вводит микроинъекции специальных коктейлей с витаминами, аминокислотами и минералами, которые стимулируют обновление клеток кожи и улучшают ее качество в области мочки уха.
Также позаботиться о сохранении молодости своих ушей можно с помощью современных лазерных технологий. Например, фракционный лазер стимулирует естественное образование коллагена в коже мочек ушей, что способствует омоложению.
Если, помимо потери упругости, вы уже столкнулись с незначительным обвисанием тканей, на помощь придут филлеры на основе гиалуроновой кислоты. Они восполнят недостающий объем мочки уха.
Дмитрий Зимин
Пластический хирург
А вот при заметном обвисании тканей, когда уже произошла деформация мочки уха и след от сережки растянулся в длинную линию, эксперт советует задуматься о хирургическом вмешательстве. Одним из самых распространенных методов коррекции мочек является удаление избытков кожи как в виде самостоятельной операции, так и в комплексе омолаживающих вмешательств.
Кроме того, восполнить объем мочек ушей можно при помощи липофилинга. В ходе пластической операции хирург удаляет избыточную кожу, при этом стараясь сохранить объем. По словам Дмитрия Зимина, при наличии показаний процедуру коррекции мочек совмещают с отопластикой. Она позволяет устранить такой эстетический недостаток, как лопоухость.
Пластика мочек ушей обычно проводится под местным или общим наркозом, в зависимости от объема вмешательства: при комплексе омолаживающих операций выбирают общий наркоз, а при отопластике и коррекции мочек – местный.