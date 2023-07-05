Что делать, если брак трещит по швам, но разводиться не хочется: мнение психолога Романив

Завершать отношения всегда тяжело, ведь вы многое вложили в совместную жизнь. Между тем, решение разойтись может зреть в одном из партнеров годами, вызывая мучительное чувство неопределенности. Сжечь мосты или все-таки попытаться сохранить брак − вопрос непростой, на который рано или поздно придется ответить. Что делать в ситуации, когда «устали, но развода не хотим», узнали у психолога Ольги Романив.

Три причины на развод

По мнению специалиста, существует только три реальные причины, при наличии которых можно «сжигать мосты».

Во-первых, когда кто-то в паре реально полюбил другого человека. Имеется ввиду не одноразовая или многоразовая измена для получения адреналина, а реально большое и светлое чувство.

Во-вторых, когда речь идет о зависимости кого-то в паре (игромании, алкоголизме, наркомании) при условии, что близкий человек отказывается бороться с пагубными страстями.

В-третьих, когда имеет место физическое или моральное насилие, то есть, вы подвергаетесь абьюзу.

О том, стоит ли брать передышку и других методах спасения брака

Сейчас стало модным «брать паузу» в отношениях, когда пара не разводится, а разъезжается на время и проверяет свои чувства. Иногда такой метод срабатывает, но чаще неожиданная свобода оказывается слишком соблазнительной, особенно для мужчин, и из данной затеи не выходит ничего хорошего.

«Что же делать, когда «устали жить вместе, но разводиться не хотим»? Все зависит от конкретной ситуации, происходящей в паре», - отмечает Романив.

Говорите о своих чувствах и ожиданиях

Если вы «устали» из-за постоянных ссор и конфликтов – поговорите друг с другом по душам. Это большой шаг к налаживанию отношений! Причем не надо требовать от другого человека, чтобы он поменялся, потому что в семейных проблемах виноваты всегда оба.

Задавайте себе вопросы

Иногда в паре случаются кризисы: после рождения ребенка, в результате наступления сложных испытаний для семьи или когда кто-то достигает определенного возраста. Подобные моменты могут либо укрепить союз, либо разрушить его. Чтобы не устать от затянувшейся сложной ситуации, задавайте себе вопросы: «в чем конкретно я вижу проблемы?», «как я могу найти выход?», «что я ожидаю от партнера?». Ответы помогут определиться, временная ли это ловушка и стоит ли бороться за брак.