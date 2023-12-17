Что будет, если не убираться в квартире целый год: отвечает эксперт

Все мы иногда откладываем уборку на потом. Работа, личная жизнь или простая человеческая усталость могут отвлекать от бытовых дел. Но дьявол кроется в деталях: такое можно себе позволить лишь в редких случаях. Эксперт по чистоте и основатель бутика клининга SSClean Елена Гершензон рассказала порталу «Страсти», как бороться с хроническим беспорядком.

В различных телевизионных хрониках мы могли видеть, как люди проживают в полностью захламленных квартирах: среди мусора, гниющей еды и грязи. В реальности такие картины можно встретить нечасто, однако поведенческие паттерны, которые обычно приводят к этому, знакомы многим.