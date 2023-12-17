Что будет, если не убираться в квартире целый год: отвечает эксперт
Эксперт по чистоте Гершензон рассказала, как бороться с хроническим беспорядком.
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Все мы иногда откладываем уборку на потом. Работа, личная жизнь или простая человеческая усталость могут отвлекать от бытовых дел. Но дьявол кроется в деталях: такое можно себе позволить лишь в редких случаях. Эксперт по чистоте и основатель бутика клининга SSClean Елена Гершензон рассказала порталу «Страсти», как бороться с хроническим беспорядком.
В различных телевизионных хрониках мы могли видеть, как люди проживают в полностью захламленных квартирах: среди мусора, гниющей еды и грязи. В реальности такие картины можно встретить нечасто, однако поведенческие паттерны, которые обычно приводят к этому, знакомы многим.
- Регулярное откладывание уборки. Человек не может заставить себя сделать простые бытовые дела, когда квартира еще в жизнеспособном состоянии.
- Равнодушие. Самый простой пример: вы бросили чайный пакетик в стакан, залили горячей водой и выпили, не помыв. Стакан остался стоять день, другой, третий – в какой-то момент вы даже обнаружили там плесень, но ничего не сделали.
В первую очередь во всем хочется обвинить лень. И, хотя в этом есть доля справедливости, корни проблемы лежат гораздо глубже. Просто ленивый, но эмоционально стабильный человек вряд ли станет проживать в квартире, переполненной дурным запахом.
Елена Гершензон
Основатель бутика клининга SSClean
Есть несколько причин, порождающих нежелание убираться. Среди самых частых эксперт выделяет следующие:
- Синдром Плюшкина или хоардинг. Это вид навязчивого поведения, который провоцирует человека собирать вещи не в силах от них отказаться.
- Систематический стресс. Постоянное нервное напряжение лишает человека как морально-волевых, так и физических сил, а накапливающийся беспорядок отнимает последние и замыкает круг.
- Апатия, депрессия, тревожное расстройство. Главными симптомами являются равнодушие к беспорядку, отсутствие мотивации и невозможность встать с кровати, чтобы что-то сделать.
- Болезненный перфекционизм. Человек не может принять свое поражение, сделав что-то неидеально, и уходит в противоположную крайность.
Существуют и другие причины, но, так или иначе, они все связаны с психологическим состоянием. Поэтому важно, поймав себя на тотальном равнодушии к хаосу и грязи вокруг, обратиться за помощью специалиста.
Ранее Елена Гершензон рассказывала, чем опасна ежедневная уборка и когда желание навести порядок превращается в манию.