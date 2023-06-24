Чтение мантр и расслабление под любимую музыку: действенные способы обретения любви к себе
Телесный практик Кандидова рассказала о двух упражнениях из йоги для обретения любви к себе.
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Работа, бизнес, домашние дела, выстраивание графика дня, логистики мероприятий себе и родным приводят к усталости, измотанности, ощущению потери сил. Эмоциональная нагрузка обесточивает: всех выслушать, поддержать, помочь, посоветовать, утешить. Но есть действенные способы, как вернуть любовь к себе и побороть «выгорание».
Телесный практик и преподаватель кундалини йоги Александра Кандидова рассказала специально для «Страсти» о двух упражнениях, которые быстро помогают восстановить жизненные ресурсы.
1. Сядьте на стул, поставьте ступни на пол, держите спину прямо. Обхватите себя за плечи обеими руками, обнимайте себя. Медленно запрокиньте голову назад до комфортного состояния. Дышите через нос глубоко и спокойно 2-3 минуты. В конце сделайте глубокий вдох, задержите дыхание и сожмите себя в объятиях как можно сильнее. Ведь вы обнимаете самого дорого человека на свете!
Для усиления эффекта можно повторять про себя мантру «Ра Ма Да Са Са Сей Со Ханг» (Ра – Солнце, Ма – Луна, Да – Земля, Са – Бесконечность, Сей – Всеобщность, Со Ханг – Я это Ты).
Александра Кандидова
Преподаватель кундалини йоги и телесный терапевт
2. Лягте на спину около стены на пол, ковер или коврик для йоги. Ягодицы придвиньте к стене до касания, ноги поднимите вверх на стену. Для этого сядьте боком на коврик, уложите спину, а затем заверните ноги наверх. Можете поставить любимую расслабляющую музыку. Полежите с закрытыми глазами, пока ногам комфортно.
«Найдите для себя 5 минут, наполните себя любовью, умиротворением и восстановите силы!» - подытожила Александра Кандидова.