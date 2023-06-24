Чтение мантр и расслабление под любимую музыку: действенные способы обретения любви к себе

Работа, бизнес, домашние дела, выстраивание графика дня, логистики мероприятий себе и родным приводят к усталости, измотанности, ощущению потери сил. Эмоциональная нагрузка обесточивает: всех выслушать, поддержать, помочь, посоветовать, утешить. Но есть действенные способы, как вернуть любовь к себе и побороть «выгорание».

Телесный практик и преподаватель кундалини йоги Александра Кандидова рассказала специально для «Страсти» о двух упражнениях, которые быстро помогают восстановить жизненные ресурсы.