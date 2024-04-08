«Читают их и плачут»: как написать и отправить письмо солдату в зону СВО

Военным, защищающим границы нашей Родины, особенно важно слышать теплые слова поддержки. Они способны улучшить настроение, поднять дух и мужество. Для этого солдату достаточно получить небольшую весточку, даже от незнакомого человека. Волонтер фонда «Своих не бросаем», пожелавшая остаться анонимной, рассказала сайту «Страсти», как составить и отправить письмо солдату в зону СВО.

Сперва волонтер советует назвать ваше имя, рассказать, из какого вы города, чем занимаетесь, сколько вам лет. Так бойцу будет легче представить отправителя и установить с ним мысленный контакт. Адресанту тоже важно создать образ солдата в своей голове: вообразить, как его зовут, где он находится, в какой обстановке.

Стоит рассказать о своих чувствах, которые вы испытываете, когда думаете о происходящем в зоне СВО, что вы думаете о бойцах, об их подвигах, которые они совершают.

«Важно написать слова поддержки, чтобы укрепить их дух — ими можно завершить послание, добавив несколько позитивных пожеланий — говорит собеседница. — Поверьте, это очень сильно помогает. Я смотрела сотни видео, как взрослые мужики, прошедшие через страшные бои, читают письма школьников и плачут. Часто они хранят послания в нагрудных карманах, носят их как обереги в госпиталях, относятся к ним очень трепетно и бережно», — говорит волонтер.

Если в зоне СВО находится ваш знакомый или родственник, нужно узнать у него или в военкомате по месту призыва номер воинской части. Письмо или посылку можно будет оформить в ближайшем отделении «Почты России». В графе «адрес» укажите номер воинской части, а также «103 400, Москва-400». За доставку отвечает фельдъегерско-почтовая связь Вооруженных Сил РФ (ФПС). Каждая воинская часть прикреплена к сети ФПС.

Письмо незнакомому бойцу со словами поддержки нужно отправлять по адресу: г. Москва, Суворовская площадь, д. 2, стр. 1, Центральный дом Российской армии. На конверте нужно указать «Письмо солдату».

Подробнее о том, как россияне составляют письма солдатам, служащим в зоне СВО, вы можете прочитать в материале.