Слово — тоже оружие: как россиянам написать письмо солдату в зону СВО
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Поддержка — это мощный инструмент, который помогает разделить чувства человека, выслушать, одобрить и вселить в него надежду. Но особенно высока потребность в ней у тех, кто выполняет свой гражданский долг в зоне боевых действий. Военнослужащим важно чувствовать тепло, внимание и участие. Каждый россиянин в любом возрасте имеет право написать письмо солдату в зону СВО: для этого необязательно состоять с ним в родственных связях.
Кто может отправить послание военнослужащим
Защитников Родины может поддержать каждый гражданин. Для того, чтобы отправить послание военному, необязательно знать его лично. Адресовать письмо имеет право даже ребенок.
Весточкам из дома или детским рисункам солдаты придают особенное значение. Даже самое простое изображение с теплыми словами от обычного российского школьника могут растрогать самого опытного военного с боевым опытом за плечами.
«Слово, написанное родным человеком, — это тоже оружие. Мощное и безотказное. Проверено героическим прошлым нашего Отечества!», — подчеркивают в пресс-службе Минобороны РФ.
Чтобы россиянам было проще отправить послания, в стране проводят специальную акцию «Письмо солдату». К ней присоединились образовательные учреждения, вузы, общественные организации, благотворительные фонды и многие другие. Всего школьники, юнармейцы и воспитанники довузовских образовательных учреждений Минобороны России отправили более 3 млн писем и посылок военнослужащим в 2023 году в рамках акции.
Солдаты очень ждут писем, бережно их хранят и носят в нагрудном кармашке. Они их читают, перечитывают, делятся друг с другом, надеются и верят, что когда-нибудь смогут лично передать свой ответ автору.
По данным «Почты России», всего в 2023 году в зону СВО было отправлено 800 млн писем бойцам. Особенно их число растет в праздники.
Как составить письмо для солдата, и что в нем написать
Опытом составления писем поделилась в разговоре с изданием «Страсти» один из волонтеров фонда «Своих не бросаем», пожелавшая остаться анонимной.
Сперва она советует назвать ваше имя, рассказать, из какого вы города, чем занимаетесь, сколько вам лет. Так бойцу будет легче представить отправителя и установить с ним мысленный контакт. Адресанту тоже важно создать образ солдата в своей голове: вообразить, как его зовут, где он находится, в какой обстановке.
«Стоит рассказать о своих чувствах, которые вы испытываете, когда думаете о происходящем в зоне СВО, что вы думаете о бойцах, об их подвигах, которые они совершают. Важно написать слова поддержки, чтобы укрепить их дух — ими можно завершить послание, добавив несколько позитивных пожеланий — говорит собеседница. — Поверьте, это очень сильно помогает. Я смотрела сотни видео, как взрослые мужики, прошедшие через страшные бои, читают письма школьников и плачут. Часто они хранят послания в нагрудных карманах, носят их как обереги в госпиталях, относятся к ним очень трепетно и бережно».
Волонтер отправляет примерно 10 писем бойцам за неделю. Ей важно выразить тепло, участие и поддержать солдата. Это, говорит она, помогает не только тем, кто защищает нашу Родину, но и самому отправителю.
«Я убеждена, что, когда человек помогает другому, он делает это, прежде всего, для себя, воспитывает свою внутреннюю культуру. Я пишу большие, подробные письма, и мне становится очень тепло на душе, когда я вижу, что они их читают. Правда, реву в процессе их составления я бесконечно: мое сердце многократно было разбито. Но это для меня определенный способ медитации, который дает мне силы двигаться дальше и развиваться в волонтерстве», — объясняет волонтер.
Методы отправки письма в зону СВО
Если в зоне СВО находится ваш знакомый или родственник, нужно узнать у него или в военкомате по месту призыва номер воинской части. Письмо или посылку можно будет оформить в ближайшем отделении «Почты России». В графе «адрес» укажите номер воинской части, а также «103 400, Москва-400». За доставку отвечает фельдъегерско-почтовая связь Вооруженных Сил РФ (ФПС). Каждая воинская часть прикреплена к сети ФПС.
Письмо незнакомому бойцу со словами поддержки нужно отправлять по адресу: г. Москва, Суворовская площадь, д. 2, стр. 1, Центральный дом Российской армии. На конверте нужно указать «Письмо солдату».
Отметим, что «Почта России» не берет денег за отправку посылок и писем в зону СВО, но их вес ограничен — отправить можно не более 10 кг.
Прием писем, детских рисунков и открыток солдату ведут различные фонды, волонтеры. Обычно их отправляют на фронт вместе с гуманитарной помощью. Такие организации есть практически в каждом регионе страны. Зачастую они устраивают специальные акции, в рамках которых можно составить послание бойцу.
В память о временах Великой Отечественной войны письма солдатам часто складывают треугольником. Для этого нужно взять обычный тетрадный лист бумаги, свернуть его вначале справа налево, затем слева направо, а оставшуюся полоску использовать в качестве клапана.