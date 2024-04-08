Поддержка — это мощный инструмент, который помогает разделить чувства человека, выслушать, одобрить и вселить в него надежду. Но особенно высока потребность в ней у тех, кто выполняет свой гражданский долг в зоне боевых действий. Военнослужащим важно чувствовать тепло, внимание и участие. Каждый россиянин в любом возрасте имеет право написать письмо солдату в зону СВО: для этого необязательно состоять с ним в родственных связях.

Кто может отправить послание военнослужащим

Защитников Родины может поддержать каждый гражданин. Для того, чтобы отправить послание военному, необязательно знать его лично. Адресовать письмо имеет право даже ребенок.

Весточкам из дома или детским рисункам солдаты придают особенное значение. Даже самое простое изображение с теплыми словами от обычного российского школьника могут растрогать самого опытного военного с боевым опытом за плечами.