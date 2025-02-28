Четверо детей и третий брак: подробности личной жизни экс-солиста «Премьер-министра» Пита Джейсона

Экс-солист «Премьер-министра» Джейсон рассказал о детях и знакомстве с женой. Об этом стало известно «Страстям».

О личной жизни бывшего солиста группы «Премьер-министр» Пита Джейсона практически ничего неизвестно. Музыкант редко делится информацией в соцсетях, поэтому о его многочисленных отношениях в Сети лишь ходят слухи.

В интервью со «Страстями» Джейсон признался, что у него четверо детей и несколько браков.

«У меня был один гражданский брак, один официальный брак, да, все правильно, четверо детей и сейчас третий мой гражданский брак с Яниной», — рассказал он.

С последней супругой музыкант познакомился случайно в соцсетях.

«У нас было много просто общих друзей и в какой-то момент мы стали переписываться. Янина попросила меня помочь одному режиссеру запостить пост в его поддержку. И в принципе я отозвался, запостил, и так мы стали общаться, переписываться, и таким образом в какой-то момент встретились и стали развиваться наши отношения», — вспомнил он.

Полное интервью об участии в «Премьер-министре» и конфликтах с продюсером читайте по ссылке.