«Черви дуреют от этой прикормки»: в Латвии похоронное бюро осудили за скандальную рекламу

В Латвии похоронное бюро привлекло к себе внимание с помощью черного юмора. В соцсети от имени организации были опубликованы фотоколлажи с могилами, траурными венками и юмористическими надписями на русском языке. Скандальные публикации заметил сайт «Страсти».

Так, снимок с выкопанной могилой подписали: «Черви дуреют от этой прикормки». На второй фотографии запечатлены люди у свежей могилы и надпись: «Наконец-то соберем всю семью».

Публикации возмутили пользователей Сети, которые не оценили юмора ритуальщиков.

«Мораль и этика на уровне ниже плинтуса. Куда катится мир?»; «То чувство, когда в маркетинге работают клоуны»; «Это что за отношение к усопшим?» - возмутились комментаторы.

При этом нашлись и те, кого скандальная реклама развеселила. Также пользователи предположили, что таким образом конкуренты решили испортить репутацию ритуального агентства.

«Конкуренты бесплатную рекламу заказали», - не исключил один из комментаторов.

Стоит отметить, что похоронное бюро с таким названием действительно существует и работает в городе Даугавпилсе. При это в соцсетях страница от имени компании появилась только неделю назад. Кроме скандальных снимков других публикаций нет.