«Через два месяца он умер»: певец Тимофеев рассказал о роковом знакомстве с Шатуновым

Певец Андрей Тимофеев вспомнил о работе с Юрием Шатуновым, об этом он рассказал в эксклюзивном интервью порталу «Страсти».

Андрей Тимофеев, известный под псевдонимом TIMOFEEW, исполняет собственные песни в стилистике 90-х. Он признался, что несколько раз обращался к Юрию Шатунову с предложением записать совместный трек. Однако удалось договориться с певцом не с первого раза.

«У меня есть песня "Под треки Шатунова". Я ему ее предложил, но он сказал, что это девяностые-двухтысячные, а он топит за восьмидесятые», — вспомнил музыкант.

Однако позже Тимофееву все же удалось договориться о записи совместной песни, но реализовать эту идею не получилось из-за скоропостижной смерти Юрия Шатунова.

«Потом я сделал проект "Снежинки", с аранжировкой мне помог Сергей Кузнецов. Я предложил Шатунову трек, он сказал, что можно сделать совместную работу. Согласился на второй куплет и я ему уже высылал материал, но, к сожалению, не получилось записать песню, потому что через два месяца он умер», — рассказал Тимофеев.

Полное интервью с Андреем Тимофеевым читайте на нашем сайте.