Без контракта: группа «Тутси» об общении с продюсером Виктором Дробышем

По словам артисток, со стороны Дробыша, как таковых ограничений никогда не было, все в рамках человеческих отношений и приличия. Но, солистка Леся Ярославская, припоминает один из «строгих пунктов» предыдущих контрактов: «мы не могли уезжать куда-то очень далеко от Москвы, потому что должны были быть очень мобильными и, конечно, мы не имели право выключать телефон 24 часа в сутки. Это, наверное, был один из самых сложных моментов, потому что мы никогда не могли быть без телефона и всё время должны были быть на связи».

Несмотря на случавшиеся перемены в коллективе, в настоящее время певицы воссоединились в том составе, который был «финальным, самым успешным и самым красивым», как подчеркивают сами девушки. Сейчас в группе «Тутси» солируют Ирина Ортман, Маша Вебер, Леся Ярославская, Наташа Ростова.

«Трио, костяк, всегда был неизменен. Группа «Тутси», как правило, была квартетом. Редкий случай, когда мы пели впятером – когда Леся вернулась из декрета. Надеемся, что никаких перемен больше в составе не будет», - заключили артистки.